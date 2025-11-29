台新新光金去年配息0.9元 今年股利看增

台新新光金（2887）總經理林維俊昨（28）日表示，對於股利政策，去年發放現金股利0.9元，今年應只會派發現金，「金額應該會比去年更好」，因為今年獲利狀況還不錯，但會參考全年度獲利及同業股利情形向董事會建議，通過有競爭力的股利政策。另目前無任何增資計畫。

台新新光金昨日舉行合併後首次法說會，林維俊表示，前三季台新金稅後純益226億，銀保證三大引擎保持穩健動能。7月24日合併後開始認列原新光金子公司獲利，前三季台新銀與新光銀稅後純益合計175億、台新人壽與新壽加總為26億元、台新證券與元富證券為28億元。整體金控獲利有42億來自原新光金子公司貢獻。

台新金前天更正前兩月自結損益，林維俊首先表示，針對子公司新光人壽持有的零息可贖回金融債券進行續後衡量調整，考量該商品特性及新壽過往從未有持有至到期案例，因此依IFRS 9規定計算預期存續期間，並認列於9、10月損益，當時已諮詢簽證會計師並經其確認適當。但後來因獨立董事建議，在取得其他外部專家對會計處理方法及預估模型等意見前先以保守方式評估，因此更新自結損益。

新壽持有零息金融債約6,000億。法人詢問打算分幾年攤銷，林維俊強調，合併後PPA攤銷總數不會變，若前面攤得多則後面攤少，會徵詢外部專家意見，更正前兩月PPA是根據每一檔到期贖回，為最保守計算。未來若預期到其縮短增加攤提金額會於年報調整。另攤銷對獲利貢獻可以分配股利。

林維俊指出，新壽明年接軌ICS至少125%起跳，最高到150％。至於新壽投資資產為3兆4,190億元，其中66%為國外固定收益商品，公司債占大宗。總投資報酬率2.03%，避險成本2.46%。

新壽副總林宜靜說明第3季底金融商品未實現損失較前一季減少227億至166億元，股票部位有未實現利益超過200億元，債券未實現損失季減86億。新壽外價金目前超過900億，台新人壽約30億。今年CSM目標超過600億，目前已達536億元，年底超越有信心。