國泰金法說會／國壽揭ICS目標區間 2026年CSM估750億元起跳

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

國泰金控（2882）第3季法說會28日登場，法人提問聚焦在資產總額占比約6成的國泰人壽接軌新一代清償能力制度（ICS）影響與未來策略。國泰人壽執行副總林昭廷指出，國壽今年CSM預計將可超越目標700億元，明年估750億元起跳，另針對選擇性過渡措施的目標資本適足率則將定在125%～140％區間，至於明年避險比率「一定會比今年低」，但仍需待匯率會計評價方案落地。

金管會10月中公布選擇性過渡措施，法人關注國壽申請的目標ICS。林昭廷表示，國壽目標ICS將落在125%～140%區間，會高於ICS基準125%是因為需留有因應金融市場波動的安全緩衝，加上目前法規針對RBC不到250％的業者有投資上的限制，換算下希望至少高於125％。不過，依規定高於125％以上的額度需分五年攤提，因此也不可能拉高太多。

針對近期市場關注保險業匯率波動與會計評價處理的調整，林昭廷表示，目前主管機關方案尚未定案，若方案通過，避險比率一定會下降，但幅度需依最終版本而定。調降時會從較容易解除的部位先行調整。

國泰金控總經理李長庚補充，目前產官學多數聲音皆支持適度調整，但政策是否落地仍存變數，因此公司現階段無法提供明確數字，前提是必須通過，避險比率才會降低，若方案能通過，避險成本可望降低，是最理想的情況。

若會計評價改革方案落地，壽險業對抗匯率波動的重心將會是累積外匯價格變動準備金餘額。依保險局推估，整體壽險業的外價金餘額要覆蓋最大可能損失，未來需達海外投資部位扣除外幣保單後的VaR 95%，整體外價金餘額水位需達上兆元。

林昭廷說，國壽截至11月27日外價金餘額超過840億元，較10月底的603億元大增，12月底依規定還需從獲利增提30%入外價金，另考量接軌時再轉入部分金額，預估年底外價金餘額將突破千億元；若依照上限VaR 95%推算，約落在2,500億到3,000億元之間，預估在15年過渡期滿前有望達成。

由於保險業明年接軌國際財務報導準則第17號：保險合約（IFRS 17），在該財報底下，能展現壽險業未來長期預期利潤的合約服務邊際（CSM）成為各界關注重點。林昭廷指出，今年前9月CSM增加681億元，其中上半年增465億元、第3季再增216億元，每季成長動能都很強。國壽預期今年CSM目標達700億元，未來五年間，每年的CSM釋出到損益表的金額成長率約落在10％～15％，明年預估CSM至少750億元起跳，至於CSM釋出率則較同業稍低，約5％，初期攤銷率會較低、後期較高，因此CSM釋出將「前低後高」地持續挹注。

林昭廷也說明接軌IFRS 17後淨值變化。原則上IFRS 17之下的淨值會比現在低，雖然過去6%以上的高利率保單有負面影響，但除此之外的獲利來源豐富，淨值下降的主因是美元保單目前資產債券都是放在「按攤銷後成本衡量之金融資產」（AC）部位，在目前的利率水準之下是未實現損失，明年經過重分類後，債券幾乎會放在「透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產」（FVOCI），未實現損失就會反映在淨值上，且未來損益表是可預測的、穩定的。

不過林昭廷強調，因國壽保單結構良好，整體會產生非常大的CSM餘額，稅後的CSM加上IFRS 17下的淨值，加總仍高於現行公報（IFRS 4）的淨值。

投資方面，林昭廷表示，股票多放在FVOCI，不進損益但會反映在保留盈餘，策略不因IFRS 17而改變，反而更著重資產負債管理、幣別及期間匹配。截至9月底，國壽的國內、外股票未實現利益大於760億元，10月因股票大漲，處分不少股票賺取資本利得，處分後未實現仍大於900億元，截至11月27日，國內外股票的未實現利益約和9月底相當。

根據國壽第3季財報顯示，「按攤銷後成本衡量之金融資產」（AC）項下的債券未實現損失約有7,619.81億元。

