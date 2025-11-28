快訊

台新新光金明年股利政策 總座掛兩大保證

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台新新光金總座林維俊對於明年台新新光金股利發放掛二大保證。圖／本報資料照片
台新新光金今（28）日召開法說會，對於明年的股利配發，總經理林維俊作出兩大保證，第一，仍以現金為主，亦即只派發現金；第二，金額會比今年更好，會參考獲利及同業股利狀況，由董事會決定有競爭力的股利政策。他也對台新新光金旗下台新、新光兩家銀行的整併進度指出，若資訊系統測試良好，將可在明年底之前完成合併，不會拖到2027年。

林維俊也指出，T17、T18已完成點交，並完成塗銷地上權，土地已還給北市府：「該案已經完全結案。」

對於兩家家銀行的合併進度，林維俊表示，前提是IT系統多次測試都沒問題，才會上線、完成整併，由於兩邊銀行系統複雜，希望能在2026年底之前完成合併。

新壽所購買的零息可贖回金融債券，因為提前贖回（PPA機制）而產生獲利攤提議題，甚至修正10月獲利公告問題，林維俊指出，PPA的總攤銷數完全不會變，現在只是前後攤多攤少的問題，會繼續徵詢外部意見，來看年限如何計算。

他特別指出，新壽從1998年開始有零息可贖回債的投資，但迄今沒有一檔是到期才贖回，至於台新新光金的第三季獲利則已獲董事會通過及簽證會計師通過，因此不用更正，完全不會受PPA影響。

台新新光金明年股利政策 總座掛兩大保證

