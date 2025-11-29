長榮航貨運 奪下雙認證

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

長榮航空（2618）長期看好航空貨運需求，積極取得相關認證爭取訂單，昨（28）日宣布，與長榮空運倉儲與長榮航勤三方聯手再獲IATA CEIV Fresh與Live Animals雙認證，打造一條龍航空貨運高品質運輸體系。

長榮航空表示，繼今年年初取得國際航空運輸協會（IATA）頒發的CEIV（Center of Excellence for Independent Validators） Lithium Batteries（鋰電池）認證，再度攜手獲得「CEIV Fresh」（生鮮貨物）及「CEIV Live Animals」（活生動物）雙項專業認證，成為全球少數能在航空公司、貨運倉儲及地面服務三大領域，同步取得三項認證的航空集團，展現長榮集團在特殊貨物運輸的專業整合實力與國際級服務品質。

長榮航空目前已完成包括「CEIV Pharma」（醫藥品）、「CEIV Lithium Batteries」、「CEIV Fresh」與「CEIV Live Animals」在內的四項IATA CEIV系列認證，是全球極少數同時擁有完整認證的航空公司之一。此次三家公司共同通過審核，不僅進一步強化長榮航空貨運系統的一條龍作業品質，也為台灣在全球航空貨運市場奠定更穩固的專業地位。

其中，長榮空運倉儲為台灣首家獲得「CEIV Fresh」認證的空運倉儲營運商，致力於生鮮貨物的溫控管理與作業標準化，從貨品接收、存放到交運的每一環節，均符合IATA最高規範。

