台船「海鯤軍艦」測試順利

台船（2208）營運面再傳好消息，市場一直擔心台船「海鯤軍艦」製造遇逆風，「海鯤軍艦」已完成第四次浮航海試，雖然「海鯤軍艦」建造難度超過其他各種船體，台船有信心加速各種測試後完成交船；再加上台船第3季已經轉虧為盈，長期還有無人船新業務發展可期，2026年營運持續好轉。

台船依「海鯤軍艦」海試（SAT）計畫，已於11月27日實施第四次海上浮航測試，並順利執行動力、空調、航儀、通信、潛望鏡、聲納等系統浮航測試。其餘浮航測試項目規劃將於近期執行，相關經驗也將累積為提升後續艦性能，及建造效率的依據。

台船昨（28日）股價一度開低，盤中開始出現買盤，從最低20.8元往上拉到一度翻紅，收盤時小跌1.6%，股價來到21.45元。

法人分析，台船第3季已經轉虧為盈，每股稅後純益0.05元，累計前三季仍虧損。隨著2026年商船開始交船，再加上無人船新業務發展，營運有望愈來愈好。台船未來會積極爭取無人船訂單，成推升未來營收、獲利成長新動能。