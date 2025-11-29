中華化轉型 搶進半導體
中華化（1727）昨（28）日舉行法人說明會，財會部協理暨發言人程清安表示，正積極邁開轉型步伐，持續增加半導體用電子化學品比重，今年上半年完工的第五條電子級硫酸產線，最快明年首季投產，驗證完成後，成為挹注明年營收及獲利成長重要動能。
程清安表示，持續朝半導體用電子化學品方向轉型，目前四條電子級硫酸產線稼動率在70%左右，第五條產線正在驗證中，按照半導體廠提供的時程，驗證時間約需六至九個月，依此進度推算，預計明年第1或第2季投產，年產能可望達3萬噸，期能顯著挹注營收以及獲利。
此外，在特用化學品部分，切入軍工供應鏈，與國內外廠商共同開發產品，聚焦高頻樹脂、航太燃油及工程塑料單體等產品。
