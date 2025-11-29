燁輝12月內銷價開平盤

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

鍍面鋼品大廠燁輝（2023）昨（28）日以平盤開出12月的鍍鋅和烤漆鋼品內銷盤價；至於明年1月交貨的外銷報價也持平。公司指出，全球鋼市依舊詭譎，下游保守觀望氣氛不減，將搭配多元方案，以期與下游共榮共利。

燁輝表示，美國政府歷經43天停擺後於本月重新「開門」，政府運作回歸正軌，最新非農就業數據雖優於預期，然而，失業率上升與薪資成長放緩前提下，各方預期聯準會將於12月再次降息，持續寬鬆貨幣有助於釋放資金，促進市場活絡。

鋼鐵供需方面，展望2026年，「美國對等關稅」重新建構全球供應鏈，市場氛圍已隱約看見隧道盡頭的曙光，邁入穩健復甦。世界鋼鐵協會預測報告表示明年全球鋼需對比今年將提升1.3%至17.72億噸。

另一方面中國於供給端致力壓減粗鋼產能，據國統局發布10月粗鋼產量為7,200萬噸，連續4個月不足8千萬噸，今年產量可望低於10億噸，顯示去產能政策落實，有助穩定鋼市。

再者結束20屆四中全會後，「十五五規劃」藍圖逐漸成形，中國央行於11月25日展開人民幣1兆元MLF操作，率先以金融面挹注市場，以期活絡經濟，再配合各項建設與產業投資啟動，未來鋼需可期。

