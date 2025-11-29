禾聯碩平價品牌變金雞

家電廠禾聯碩（5283）昨（28）日舉辦法說會，面臨景氣低迷與業外匯損挑戰，旗下平價品牌「YAMADA（山田家電）」表現超乎預期，今年銷售額已達成原先目標的數倍，成為集團強勁的成長火車頭。

禾聯碩副總經理雷鎵駿指出，受業外匯損影響，前三季每股純益4.23元，低於去年同期5.43元，但本業表現穩健，受惠新台幣走強，毛利率提升至35%，年增1.1個百分點。全年獲利將力拚持平，看好山田家電將持續帶動明年營收顯著成長。

雷鎵駿表示，山田家電精準切入景氣低迷下消費者對高性價比產品的需求，看好將是集團未來營運成長的首要引擎，明年將持續擴大布局規模，隨著品牌知名度擴散，對營收貢獻更顯著。

雷鎵駿進一步說明，今年空調銷售量微幅下滑，但整體消費力道未明顯回升、市場景氣不明確的環境下，空調剛性需求仍有支撐，山田家電正好填補了這塊成長空間。集團持續推動顯示器產品往大尺寸規格優化，維持其銷售金額的增長。儘管第3季受到颱風等天災因素以及景氣不佳的影響，但透過產品組合優化，液晶顯示器銷售額在銷量略減的情況下，反而逆勢微幅成長。

雷鎵駿坦言，影響淨利的主要因素今年因新台幣急升，在遠匯的避險操作上產生反效果，造成匯兌損失，影響淨利，加上去年同期有處分ETF等較佳的一次性業外收益導致高基期，今年前三季稅後淨利較去年同期微幅下滑。