新纖多角化經營 報捷

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
新纖董事長吳東昇。聯合報系資料照
新纖（1409）昨（28）日舉辦法說會，財務長林信昌表示，與比利時蘇威集團（Solvay）合資的新碩先進化工電子級雙氧水第二條產線正進行擴產，預計2027年完工；同時，Textile-to-Textile（T2T）化學回收纖維已取得2026世界盃足球賽相關訂單，已取得合作生產近2,000噸回收原料製成纖維，並將於今年12月全數交貨。

新纖今年在多角化經營有不少成果，但聚酯事業受市況影響仍面臨壓力，主因原油價格下跌使PBT、PET主原料成本降低，造成售價同步走弱；前三季塑膠事業營收占比也由去年同期65%降至58%。大陸低價傾銷與美國政策亦加劇挑戰，尤其9月兩項聚酯產品遭移出美國關稅豁免清單後，對美銷售轉趨觀望。

新纖指出，聚酯本業雖承壓，但多角化策略已開始補位。其中光電材料事業今年表現優於去年，業外收益亦成長。光電產品聚焦光學膜、電子紙與車載用膜，其中電子紙與車用需求同步擴大。電子材料方面，新碩電子級雙氧水已穩定出貨，擴產完成後有助搶攻高階製程材料市場。

纖維材料分為衣著與工業兩項，衣著用織物已導入封閉式回收（T2T）並開始放量；工業用產品應用於安全帶、建築防護網等高附加價值產品。工程塑膠則受惠於電動車與AI伺服器裝置需求，在充電槍、連接器及風扇等應用領域需求增強。

永續材料方面，儘管品牌商如可口可樂將40% rPET使用率目標由2030延至2035年，市場推進速度放緩，但新纖長期方向未變，持續投入產能。公司於印尼與Ambercycle合資建置年產能3萬噸的織物封閉循環工廠，預計2027年底完工。另與加拿大Loop Industries結盟，導入T2T技術，規劃2027年起量產。

此外，新纖與賽拉尼斯（Celanese）合作的新型聚酯彈性纖維將於明年5月投產，年產能600噸，已與國際運動品牌洽談訂單，未來將逐步進行二期及三期計畫。

