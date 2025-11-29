迅得新廠拚產能全開

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

半導體PCB系統整合設備商迅得（6438）昨（28）日召開法說會，董事長王年清表示，配合半導體應用成長，看好第4季優於第3季，持續看好2026年半導體成長力道。

因應封測客戶群擴張，新廠明年1月目標產能全開，支援客戶需求。

王年清指出，來自半導體的成長力道強勁，預期明年首季營運有機會和今年第4季差異不大，公司持續優化產品組合，包含PCB的產品組合以及客戶組合重新調整，PCB會以高質化的客戶以及產品為主，有助於獲利持續改善。

迅得半導體客戶群除了載板、晶圓廠、記憶體廠，持續增加封測應用，產能供不應求，王年清表示，新廠產能預計明年1月全開，訂單滿載，產能可望提升20%，視客戶需求而定。

迅得觀察後續半導體成長動能來自三大方向，首先在封測與晶圓廠部分的晶圓製造龐大需求，先前已定下年度半導體不含載板的營收比重挑戰55%的新高，第二則是先進封裝CoWos，以及第三後段封測客戶，皆帶來成長動能。

迅得過往PCB相關營收占比七八成，其他則是半導體，隨應用目標持續成長、半導體應用產品線擴張，未來公司在半導體相關的IC製造與封裝、記憶體領域乃至IDM（整合元件製造廠）、半導體上游材料如矽晶圓新客戶都積極開拓新服務，帶動該領域在貢獻占比持續拉升。

迅得今年前十月營收53.78億元，年成長26.5%。面對半導體設備商機擴大，PCB設備商近年積極跨入，台灣電路板協會分析，近年來半導體產業蓬勃發展，設備需求增長。雖然半導體與PCB製程設備不同，但精密度與細線路要求有共通點，且載板與封測產業密切相關，為PCB設備業者創造新機會，迅得加入家登半導體供應鏈聯盟也取得更多成長機會。

延伸閱讀

美國財報點火AI行情！聚焦中小型產業鏈爆發成長…00952強彈70％報酬率成AI大黑馬

政美應用高階產品出貨

南亞調漲CCL和PP售價 台塑四寶股價強漲

欣興、南電、景碩股價起起落落？專家看好「成長週期展開」：AI晶片需求大

相關新聞

台新新光金去年配息0.9元 今年股利看增

台新新光金總經理林維俊昨（28）日表示，對於股利政策，去年發放現金股利0.9元，今年應只會派發現金，「金額應該會比去年更...

迅得新廠拚產能全開

半導體PCB系統整合設備商迅得（6438）昨（28）日召開法說會，董事長王年清表示，配合半導體應用成長，看好第4季優於第...

禾聯碩平價品牌變金雞

家電廠禾聯碩（5283）昨（28）日舉辦法說會，面臨景氣低迷與業外匯損挑戰，旗下平價品牌「YAMADA（山田家電）」表現...

長榮航貨運 奪下雙認證

長榮航空（2618）長期看好航空貨運需求，積極取得相關認證爭取訂單，昨（28）日宣布，與長榮空運倉儲與長榮航勤三方聯手再...

台船「海鯤軍艦」測試順利

台船（2208）營運面再傳好消息，市場一直擔心台船「海鯤軍艦」製造遇逆風，「海鯤軍艦」已完成第四次浮航海試，雖然「海鯤軍...

中鋼10月連七個月虧損

中鋼（2002）昨（28）日公告10月份自結合併損益，單月稅前淨損3.07億元，為連續第七個月交出赤字成績，但較前一月虧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。