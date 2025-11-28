林維俊：台新新光金合併後 新壽ICS最高拉至150%、年底前CSM超過600億

快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台新新光金總座林維俊指出，合併後新壽ICS最高將拉至150%，年底前CSM超過600億元。圖/本報資料照片
台新新光金總座林維俊指出，合併後新壽ICS最高將拉至150%，年底前CSM超過600億元。圖/本報資料照片

台新新光金控今日舉行第3季法說會，台新新光金旗下新壽明年接軌IFRS 17（國際財務報導準則）的ICS（保險資本標準）和外價準備金、CSM等（合約服務邊際，指保單生效日起預估全期可獲得的利潤）水位受到法人矚目，主持法說會的台新新光金總經理林維俊指出，至少是125%起跳，高的話會到150%。

對於新壽ICS的水準最高可到150%，林維俊說明，現在關鍵在於，由於超借部分會在5年內攤提，不能分成15年，因此超借的前5年攤提壓力也很大，必須要考慮是否借這麼多，因此正在評估適合的落點。

台新新光金副總林宜靜也表示，今年10月CSM已有536億元，全年會超過600億元，目前動能仍強勁，對年底超過600億元有信心。未來合併之後，台新人壽有很強的銀保通路，新壽也有業務員，未來CSM會比現在成長得更強，更高於今年。

林宜靜說明，新壽的CSM金額在合併之後會超過2千億元，釋出比率會在7%左右。林宜靜也說明，第3季未實現損失較第2季減少227億，來到166億元，股票部位未實現利益有200億，債券未實現損失減少86億，來自債券ETF（指數型股票基金）。

林宜靜指出，新壽外價金目前超過900億，台新人壽再加30億，因此合併之後會有930億。接軌IFRS之後，保單利息成本約降至2.5%以下。林維俊指出，新壽目前暫時沒有再發行美元次債計畫。

至於人壽合併之後如何改善幣別錯配？林維俊表示，幣別不匹配的老問題已累積60年，無法短期內就解決，他並形容，這就類似「吃中藥調體質」，策略上會用多賣美元保單，並把更多美元投資部位轉為台幣部位來因應。

對於人壽的資產重分配規畫，林宜靜指出，接軌之後由於負債也要用市價評價，因此，會對資產與負債重新作匹配管理，資產大部分會挪至FVOCI（透過其他損益按公損價值衡量之金融資產），包括債券目前放在AC（按攤銷後衡量的金融資產），未來也會試算在資產負債匹配之下，要移多少去FVOCI，林維俊表示，會在年底前決定。

