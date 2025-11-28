看好AI加持 李長庚：明年台股上3萬點應不是夢

國泰金總經理李長庚今日在法說會後受訪時指出，對明年台股上3萬點樂觀以對：「3萬點應不是夢。」對於國泰金明年的併購規畫，李長庚也指出，在國泰人壽接軌IFRS17（國際財務報導準則）新制完成之後，國泰金也會重啟併購對策，並以發動資產管理第三引擎為目標。

台股近來震盪波動，外界擔心AI泡沫化可說為其中的重要干擾，李長庚則認為，市場波動難免，但只要大方向不變，台灣股市仍是正向發展。他認為，台灣在AI產業地位很重要，例如，不論是輝達或是GOOGLE的GPU，台灣都是最大的晶片和各種零件供應的基地所在，因此只要AI持續發展，台灣會持續受益，他認為，對於明年大盤指數上看33000、35000點，都是基於這個趨勢，而到目前該趨勢並未改變。

對泡沫化的說法，李長庚也認為，這顯示投資人對當前的AI產業的確有懷疑，但他認為，懷疑AI泡沫化而使股市震盪，這對股市而言反而是好事，因為市場就不會太過狂熱，這對市場而言也是正向的，顯示投資人回歸理性。

對於未來的併購策略，李長庚指出，過去幾年國泰金收斂擴張腳步，主要由於60%幾的資產都在壽險，因此以接軌新制為第一要務，但若明年順利接軌，就會思考併購擴大版圖，保險、銀行、資產管理（指投信）、證券來看，希望找保險以外的標的來降低保險的占比，無論是國內外標的都將評估。

李長庚指出，過去因為投信投資單一股票不能超過公司淨值的10%等規定，使得國泰金一度放棄透過投信來發展第三引擎的計畫，包括後來賣掉康利資產管理公司，但如今在金管會亞資中心的政策之下，法規已鬆綁，他看到三大利基，對台灣發展資產管理平台有助，包括：1、法規障礙解除；2、國內有愈來愈多的投資人希望投信代管資金，包括商品發展也使法人參與空間更大；3、國內的半導體產業榮景。

李長庚表示，台灣目前沒有在國際上有代表性名號的資產管理公司，國泰金也在評估強化行銷，幾年之後培養出國際級的資產管理中心，這也是國泰金嘗試重新建立的第三引擎：「因應這次亞資中心成立，我們因此再下定決心再試一次！」

而國泰世華銀行前三季存款成長強勁，受到法人矚目，國泰世華銀行資深副總張經理說明，相較去年前三季存款大幅提升，在於新台幣大增，另外在金流上由於和企業戶更積極合作，因此台幣定存也有增加，主要為了明年放款擴張所需，特別是今年房貸受信用管制狀況，客戶則希望銀行再開額度，因此希望明年第一、二季在房貸上，回到今年第一季管制之前的動能。

對於明年手續費收入表現，張經理也說明，由於今年基期較高，但在保險、債券的銷售上，仍有機會，至於存放比，前三季台幣為從80%降至70%，明年也希望維持在70%上下，活存比希望在60%左右的水位。