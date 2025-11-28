中華化法說會／電子級硫酸新產線 最快明年第1季投產

中華化（1727）表示，正積極邁開轉型步伐，持續增加半導體用電子化學品比重，今年上半年完工的第五條電子級硫酸產線，最快明年首季投產，期驗證完成後，顯著挹注明年營收及獲利。

中華化28日舉行法人說明會，由財會部協理暨發言人程清安主持。中華化表示，公司持續朝半導體用電子化學品方向轉型，目前四條電子級硫酸產線稼動率在70%左右，第五條產線正在驗證中，按半導體廠提供的時程，驗證時間約需六至九個月，依此進度推算，預計明年第1或第2季投產，年產能可望達3萬噸，期能顯著挹注獲利。

此外，在特用化學品部分，切入軍工供應鏈，與國內外廠商共同開發產品，聚焦高頻樹脂、航太燃油及工程塑料單體等產品。中華化表示，軍工產品主要以燃料為主，預計未來一、兩年內營收占比將會成長。高頻樹脂產品，目前也開始小量投產，未來將配合客戶需求生產，明年有望貢獻營收。

展望第4季，中華化表示，由於半導體製程廠驗階段仍在進行，預計將會有較多費用產生，預估延續第3季獲利狀況，維持損益兩平。中華化今年第3季每股純益（EPS）0.02元，前三季每股純益0.03元。

程清安指出，公司為履行轉型計畫，第3季產生較大規模資本支出，預期明年新產線投產，資本支出將能大幅縮減。他表示，此次增設產線，為中華化成立逾70年以來最大規模的一次性設備投資；此外，公司也從第3季開始展開歲修，主要為因應半導體製程導入及查核廠驗、測試設備等，進行整體性的體質檢測，以為轉型做好準備。但工廠內部稼動率，目前都處於合理範圍內。

中華化表示，公司已於2022年關閉中國啟東廠，將資源集中於台灣半導體與化學供應鏈。中華化今年前三季電子化學品占營收28%、特用化學品占營收27%、基礎化學品占45%。