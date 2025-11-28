國泰金法說會／上市櫃公司每月公布營收有必要嗎？總座李長庚這樣說

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰金控總經理李長庚28日於法人說明會上提及2026年展望。攝影／黃于庭
國泰金控總經理李長庚28日於法人說明會上提及2026年展望。攝影／黃于庭

台灣上市櫃公司每月公布營收的在全球市場少見，國泰金控（2882）總經理李長庚28日於第3季法說會上表示，全世界只有台灣要求企業每月揭露營收、獲利數字，讓財會與精算人員長期承受極大壓力，而這一項制度要不要和國際接軌值得討論。他認為，若能在資訊充足、透明與制度合理之間找到平衡，相信對整個市場的健全發展、對投資人、對企業，都是更好的方向。

李長庚指出，若以國際做法來看，美國甚至要將季報進一步調整為半年報或年報，但台灣卻要求每月公布營運數字，這在全球都是非常特別的。在這套制度下，企業的會計、財務與人壽精算團隊常需要花費半個月的時間準備資料，只為了趕在月初準時對外公告，明顯增加作業負擔，CP值不高。

李長庚認為，市場應回頭思考：哪些投資人真的需要每個月看到營收？若是著重公司中長期發展的長期投資人，季報其實已足以提供判斷依據。資訊透明很重要，但透明不等於頻率越高越好，每月公布營收未必能提升市場分析品質，由於資訊釋出頻率過高，分析師反而難以做出更深度的研究，台灣分析師水準其實非常高，不希望讓上市櫃公司在高頻揭露壓力下疲於奔命。

李長庚更進一步表示，台灣若希望資本市場擴大、吸引更多海外投資人，就必須思考制度是否合理，並找到兼具透明、效率與市場需求的最大公約數，打造更健全的市場環境。一個市場要長期發展，一定是「投入相同成本、產生更大效益」。若每月公布營收的成本高、效益有限，制度的CP值自然不高。同時強調並非反對公開透明，而是盼望重新檢視資訊揭露頻率是否合理，讓市場朝向更有效率、更正向的方向前進。

林維俊：台新新光金合併後 新壽ICS最高拉至150%、年底前CSM超過600億

台新新光金控今日舉行第3季法說會，台新新光金旗下新壽明年接軌IFRS 17（國際財務報導準則）的ICS（保險資本標準）和...

台新新光金：銀行子公司合併 拚2026年底完成

台新新光金旗下子公司將陸續進行合併，總經理林維俊今天表示，盼於2026年底前完成銀行子公司合併；同時，基於今年獲利狀況，...

看好AI加持 李長庚：明年台股上3萬點應不是夢

國泰金總經理李長庚今日在法說會後受訪時指出，對明年台股上3萬點樂觀以對：「3萬點應不是夢。」對於國泰金明年的併購規畫，李...

中華化法說會／電子級硫酸新產線 最快明年第1季投產

中華化（1727）表示，正積極邁開轉型步伐，持續增加半導體用電子化學品比重，今年上半年完工的第五條電子級硫酸產線，最快明...

中鋼10月自結稅前淨損3.07億元 連七個月虧損

中鋼（2002）28日公告10月份自結合併損益，單月稅前淨損3.07億元，為連續第七個月交出赤字成績，但較上月虧損9.8...

