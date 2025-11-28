快訊

中鋼10月自結稅前淨損3.07億元 連七個月虧損

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導
中鋼今年前十月合併營業收入2,662.44億元，年減11.8%；合併營業損失45.92億元，轉虧年減586.3%。中鋼提供
中鋼（2002）28日公告10月份自結合併損益，單月稅前淨損3.07億元，為連續第七個月交出赤字成績，但較上月虧損9.8億元大幅收斂；累計今年前十月稅前淨損49.87億元。展望現階段鋼市，中鋼認為整體國際鋼價呈現弱中帶穩態勢。

中鋼表示，10月鋼品銷售量為61.19萬公噸，今年累計前十月鋼品銷售量為617.65萬公噸。而10月稅前淨損3.07億元較上月虧損9.8億元大幅收斂，主要是鋼鐵業單位毛利較上月增加，因此營業損失減少；另礦業投資獲配股利增加，使得業外收入增加。

中鋼今年前十月合併營業收入2,662.44億元，年減11.8%；合併營業損失45.92億元，轉虧年減586.3%；合併稅前淨損49.87億元，相較去年同期由盈轉虧，年減233%。

中鋼指出，國際貨幣基金組織（IMF）預估今、明年全球GDP成長率分別為3.2%與3.1%，經濟增速略為放緩。而美國聯準會（Fed）降息與否牽動當地經濟動能；歐洲經濟復甦緩慢；中國大陸出口承壓與房地產調整壓力續存。

至於台灣在半導體與AI硬體製造業維持優勢，主計總處預估今年台灣經濟成長率可望超過5.5%，但傳統產業持續受終端需求不振與供應鏈風險增加衝擊，經營環境挑戰尚存。

鋼鐵市場部分，煤鐵礦價格持續緩漲，鋼廠成本微幅走升。美、歐地區在當地關稅及貿易救濟措施更新下，熱軋行情已見止穩回升，中國大陸十五五新框架強化鋼鐵行業結構性升級、淘汰落後產能及加速綠色轉型，惟亞洲鋼廠仍面臨需求端疲軟，行情略微走滑挑戰，整體國際鋼價呈現「弱中帶穩」態勢。

