國泰金法說會／明年股利配多少？財務長陳晏如這樣說

國泰金控（2882）財務長陳晏如28日於第3季法說會指出，今年度國泰金控獲利相當不錯，因此明年的股利政策一定會反映今年的營運成果，同步考量明年資本市場與營運成長需求，在財務允當的情況下，規劃具有股息殖利率競爭力的股利。

談及明年配發2025年股利政策，陳晏如說，明年股利政策一定是要反映今年的營運成果，但需要全年結算後，整體考量明年資本市場的狀況和營運成長需求，評估整體市場同業在股息殖利率的狀況，在兼顧財務允當性的情況下，規劃具有股息殖利率競爭力的股利、提報董事會討論。

投資收益基期較高

陳晏如指出，國泰金控前三季稅後純益為749億元、每股盈餘（EPS）4.84元，較去年同期的1,034億元、EPS 6.78元減少，主因是新台幣大幅升值影響淨利，且去年金融市場表現強勁，投資收益基期較高。銀行、產險、投信等子公司稅後純益分別為347億、28億及20億元，續創歷史同期新高；證券子公司稅後純益31億元為歷年同期次高。

子公司國泰人壽則因去年投資收益基期較高，第2季新台幣大幅升值影響淨利，稅後純益由去年同期的674億元減少至345億元，但經常性收益提升，因回補股票部位使股利收入成長，利息收入也皆較去年同期成長，今年截至9月底避險前經常性投資收益率達3.48％，高於去年同期的3.35％，保險本業亦維持穩健。國壽持續價值導向策略累積CSM，美元傳統型商品和投資型商品銷量大幅成長，帶動新契約保費收入雙位數成長，淨值比達9.3%，資本維持強健。

銀行、投信前三季獲利創同期新高

國泰世華銀行今年前三季獲利續創同期新高，年成長11%，存放款維持穩健成長動能，淨利息收入年成長12％，資產品質維持良好，手續費收入年成長25%，其中財富管理手收年成長31%，信用卡手收年成長14％。

國泰投信今年前三季獲利創同期新高，資產管理規模（AUM）達2.33兆元，陳晏如說，國泰金控將持續推動資產管理為第三獲利引擎，整合壽險投研、銀行通路和投信商品，以投信為主體，銀行和壽險協同布局，目標是AUM達10兆元。

國泰產險今年前9月稅後純益28億元，超越去年全年的26億元，創歷史新高，保費收入年成長9％、市占率13.8％。

國泰證券則以建立全數位經營模式、數據驅動優化客戶體驗為主，深耕數位客群經營，擴大客戶規模，持續提升台股經濟市占率。