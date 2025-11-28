國泰金法說會／總座李長庚：持續強化核心體質 2026年台股3萬點不是夢

近期不少機構預測台股有機會挑戰3萬點甚至更高，國泰金控（2882）總經理李長庚28日於第3季法說會上指出，2026年全球金融市場外在環境仍存在變數，重點是核心業務持續成長，國泰金過去幾年的努力方向表現不錯，對台灣經濟和資本市場維持樂觀態度，並直言「不只是明年，未來幾年都保持樂觀」。

金融市場近期出現各界對美國聯準會（Fed）利率政策的預測翻轉，從12月預測不降息機率半數到目前成長至近8成，李長庚認為，與其過度執著短期波動，金融業更重要的是持續強化核心業務動能。他說，國泰金控旗下子公司銀行、產險、投信等獲利續創同期新高，證券也創次高紀錄，顯示即便外在環境多變，核心體質仍在穩健強化。

李長庚提到，對於國泰金控來說，業務上還有許多可追求的空間，壽險業明年將迎來新制度，目標除了順利接軌，也希望能在新制下展現更好的績效，至於股市漲跌是每天要面對的家常便飯，重點在核心業務不斷強化增長，不只對明年有信心，也對未來發展充滿信心、樂觀看待。

談及台股走勢預測，李長庚表示，近期不少機構預測台股有機會挑戰3萬點甚至更高，他認為並非毫無根據，雖然市場會有震盪，但只要大的趨勢不變，樂觀看待明年走勢是合理的，上看3萬點不是夢。

其中，AI被視為帶動台灣產業的重要關鍵。李長庚指出，台灣供應鏈無論是在GPU、TPU等高階算力設備，或是AI應用模型，都是全球重要基地。除了大型模型外，近年快速成長的開源小型模型生態，未來在各行各業的導入速度反而會更快，而台灣正是最重要的硬體供應者。

至於外界憂心「AI泡沫論」，李長庚反而視為好事，市場因曾經歷網路泡沫，因此更趨向理性，投資人不會再過度狂熱，理性投資也有助產業以更健康的腳步發展。

展望2026年的整體經濟，李長庚認為，儘管今年台灣經濟成長率有望創下近15年新高，但明年基期墊高後要再創高點相對會比較辛苦，加上國際地緣政治風險仍多，而今年假設基期相對較高，若明年能追求台灣經濟回到接近過去的平均成長區間也是好的，重要的是動能持續增長。