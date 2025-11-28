國壽股票未實現利益 最新約760億

國泰金控今日召開第3季法說會，子公司國泰人壽在法說會上揭露，明年的CSM（合約邊際服務，指保單生效日起預估全期可獲得的利潤）會以至少增加750億為目標；而儘管11月股市下跌，國壽截至昨日的國內外股票未實現的利益雖然較10月底逾900億元的水準減少，但仍和9月底的760億元旗鼓相當。

國壽執行副總林昭廷對最新的CSM指出，今年1至9月已有681億，比上半年465億再增加216億，明年CSM至少會以每年增加750億元以上作為目標。他也指出，未來每年的CSM進損益表的釋出，未來五年每年成長10%至15%，因為每年進來的都會750億起跳，相較同業會前低後高，雖然一開始攤銷率低，但之後會變高。

國壽目前負債利息成本則大約在3.4%，隨著明年接軌IFRS（國際財務報導準則）新制，林昭廷說明，明年在損益表的利息成本會顯著下降至2.2%至2.3%之間，下降非常大。投資方面，林昭廷表示，股票高達95%都會放到FVOCI（透過其他損益按公損價值衡量之金融資產），不會進損益表，不論是股票或債券投資，期間或幣別的改善都會是主要重點。另外，私募基金或是其他基金，因為無法放在FVOCI，因此較易對損益有影響。

林昭廷也指出，雖然給付利率6%的高利保單負面影響，其他的保單都獲利豐富，因此明年1月接軌新制之後的開帳數，對保留盈餘，其他保單的正面影響都會大於高利保單的負面影響。

林昭廷說明，美元保單的債券現在都放在AC（按攤銷後衡量的金融資產）部位，在現在利率水準都是未實現損失，明年重分類的話，都會放到FVOCI，就會有未實現損失，才會使明年初的淨值下降，但保單會產生非常大的CSM餘額來彌補，加上17號公報的淨值，會大於現在4號公報之下的淨值。

林昭廷也表示，國壽預定明年會再發行上限10億美元次級債券，一方面增加自有資本的股匯利率波動，另外規模之所以不發太大，是由於國壽的信用利差從190點（1點是0.01個百分點）降至170點降至100點上下，收窄了90點，可見得市場信心好；再者，也為了維持流動性，小額度的發行較能維持流動性及較低的信用利差水準。

對於幣別錯配的改善，林昭廷表示仍回歸二種方式，一是從商品解決，國壽不太喜歡發行台幣利變商品，因為即使增加更多國內投資，仍產生幣別錯配，因此主力仍放在美元保單，包括美元利變和保障型商品，以及投資型保單，可說嚴格限制在台幣保單的銷售。另外，確實有計畫去投資國內投資來改善幣別錯配，除了公建等投資標的，甚至包括台幣的私募基金，未來也會考慮投資。

對於國壽上繳股利，林昭廷指出，現金股利上繳的規定，金管會正在研議中，仍有很多技術細節，一個月也不容易出來，2027年才會用到2026年的股利配發，但相信絕對是正面的，不會像以前為了接軌都保留股利。另外，CSM產生能力也高，因此對未來現金股利上繳正面以對，但一開始金額不會太大，而會是逐步增加。

國泰金控財務長陳晏如則指出，國泰金控前十月稅後獲利942億，EPS（每股盈餘）為5.16元，明年股利政策將反映今年營運成果，全年決算之後會整體考量明年資本市場狀況、盈餘成長需要，最重要在於市場同業的股息殖利率狀況，以兼顧財務允當性，來規畫有可行性及競爭力的股利政策提報董事會討論。