國泰金法說會 國壽外價準備金明年逾千億

國泰金控今日召開第3季法說會，明年IFRS（國際財務報導準則）接軌在即，包括國泰人壽的CSM（合約邊際服務，指保單生效日起預估全期可獲得的利潤）、匯率避險、外價金水位等議題，成為法人詢問的焦點，國壽也對外公布預定目標，ICS將拉高至140%，且外價準備金明年將逾千億元。

林昭廷說明，截至本周四，國壽外價準備金已從上月底的603億元增加到840億元，另外，年底還有30%的獲利增提，以及接軌時再轉更多的金額進去，因此明年外價金會超過1千億元。

林昭廷並以國壽目前的外幣曝險部位換算指出，2500億至3000億元將是國壽的外價準備金上限，他預期整個過渡期滿時，每家壽險公司的準備金水位都會達到各自上限，而國壽會比15年更早提前到達上限。

國壽第三3季底淨值為7381億元，對於國壽明年三大產品的發展策略，林昭廷表示，健康險保單仍會成長，估計約可成長5%，美元利變型保單今年已成長很多，明年可能會持平，投資型商品則今年已大幅成長，明年如何仍要看市場狀況。

對於國壽所申請的ICS比率，林昭廷指出，會拉高至140%左右，對於為何要比標準門檻125%再往上拉高15%作為緩衝？林昭廷說明，主要因應半年報的需求，若金融市場例如股價有波動使ICS沒有到125%，不希望因此被投資限制卡到，因此用這15%來保證ICS持續維持在125%以上。林昭廷也指出，雖然這15%會分成5年攤提，但每年的自有資本增加速度，會比攤還速度來得更多。

對於避險結構，林昭廷也指出，9月底傳統避險加一籃子貨幣避險（PROXY）目前仍有到7成，若金管會通過降低匯率波動的壽險會計制度方案，未來避險比率會從較易解除的部位避險比率來降低，但降多少幅度會跟著金管會通過的方案走。

林昭廷並說明，9月底傳統避險包括SWAP（換匯）及NDF為60%，這60%當中，其中的60%至65%為CS，剩下為NDF（無本金交割遠期外匯），而PROXY大約30%幾，由於外價金不斷增加，因此，傳統避險現在的數字已比60%為低。