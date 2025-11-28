台新新光金法說會／合併後首次法說報佳績 進入「多引擎」發展

台新新光金控（2887）28日舉行第3季法人說明會，由總經理林維俊、財務長賴昭吟以及銀行、保險、證券各子公司董事長、總經理及執行長共同主持。林維俊表示，前三季台新金控稅後淨利226億元，每股淨值為16.47元，每股稅後盈餘1.3元，年化股東權益報酬率為9.35%，整體營運持續穩健。

銀行子公司營運表現而言，台新銀行前三季淨利息收入為245億元，較去年同期成長11.7%，本季度淨利息收益率(NIM)為1.34%，較前一季提升5基點(bps)，總放款達1.9兆元，較去年同期成長9.9%，淨手續費收入為129億元，亦較去年同期成長16.4%，主因為財富管理及信用卡淨手續費收入成長穩健，稅後淨利155億元，較去年同期成長10.8%。加計新光銀行7月24日到9月30日之稅後淨利，台新銀行及新光銀行合計獲利為175億元。銀行子公司授信資產品質也維持良好水準，台新銀行逾放比及覆蓋率分別為0.15%及819.4%，新光銀行逾放比及覆蓋率分別為0.12%及1,062.4%。

在人壽子公司方面，台新人壽前三季稅後淨利為16億元，台新人壽及新光人壽合併獲利為26億元，其中含新光人壽7月24日到9月30日之稅後淨利。新光人壽初年度保費較去年同期成長26%達460億元，市占率為6.2%。新契約CSM（合約服務邊際）大幅成長，較去年同期成長113%，達478億元。新光人壽販售之外幣保單有助降低避險成本及資產負債匹配，前三季外幣保單銷售較去年同期成長46%達290億元，占初年度保費比重63%。

在證券子公司方面，台新證券稅後淨利達15億元，台新證券及元富證券合併獲利為28億元，其中也包含元富證券7月24日到9月30日之稅後淨利。台新證券及元富證券合併後的市場排名在經紀業務上升至第4名，在股票承銷上升至第1名。

台新新光金控旗下子公司將陸續進行合併，其中台新投信與新光投信已於11月24日率先完成合併，合併後資產規模(AUM)達5,300億元，躍升市場第九大投信。此外，金管會也在11月25日核准通過台新人壽與新光人壽合併及更名案，合併基準日訂於明年1月1日，合併後更名為「新光人壽保險股份有限公司」，原有龐大保戶基礎的壽險事業體，將更加強韌穩健。隨著子公司逐步完成合併，台新新光金控進入「多引擎」發展階段，結合集團資源整合與挹注，未來將加速發揮綜效。為股東創造更高的獲利，為客戶提供更多元的產品與服務，努力做到「深耕臺灣、立足亞洲、放眼全球」，推升臺灣金融業在全球市場能見度，為更多的台商與客戶服務。

台新新光金控長期關注全球永續發展趨勢，「認真、創新、永續」的企業精神也落實在永續作為，持續獲得國內、外認同。在S&P Global 2025永續年鑑中的銀行產業及壽險產業中皆獲全球Top 1％的殊榮；近期也於國際ESG權威機構MSCI ESG 評級報告中，獲得最高評級AAA佳績；國內永續評比也囊獲台灣企業永續獎11項大獎，如台新新光金控獲「百大永續典範企業」，子公司新光人壽獲「台灣永續績優企業」肯定。此外，台新新光金控亦榮獲今年度2025年「台灣併購金鑫獎」之「年度最具代表性併購獎」及「最具影響力併購獎」兩項大獎。台新新光金控將持續導入多元創新金融服務，實踐企業社會責任，積極邁向永續榮耀新未來。