國民兵華府遭槍擊 美國計畫重新審查所有綠卡移民

台新新光金純益 前十月下修51億

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

台新新光金昨（27）日發布重訊，公告更正9月、10月合併自結業績資料，調整後，金控前十月稅後純益減少51.3億元，由原先338.3億元下修為287億元。

調整的主因為對子公司新光人壽持有之「零息可贖回金融債券」進行續後衡量調整，有獨董建議，先以保守方式評估，因此進行更正。

台新新光金總經理林維俊表示，根據併購會計，當併購一間公司時，必須以合併當日的公允價值認列資產，而非原始成本，新壽擁有很多債券，如何攤提這個數字是一個問題。

新壽從1998年起購買零息可贖回債，持有零息可贖回債券部位約五、六千億元，但到目前為止，沒有一檔是持有至到期之案例，平均不到五年即被贖回，因為只要利率走低，發行公司就會提前贖回債券，因此為了公允妥適反映經營績效，台新新光金設計利率預測模型，預測債券被贖回的時間點，推估債券平均持有年限並分攤利益，但因獨董建議在取得其他外部專家對會計處理方法及預估模型等之意見前先以保守方式評估，因此暫以到期年限攤銷。

林維俊說，若外部專家意見認可原本模型預測方法，皆可回沖調整，目前預計於出年報前確定最終認列方法，有望反映在2025年獲利。

台新新光金 債券 新壽

