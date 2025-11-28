禾榮科攜歐企 瞄準癌症治療

禾榮科（7799）昨（27）日宣布，與Cosylab d.d.簽署互為代理的合作意向書（Letter of Intent）。Cosylab是一家歐洲供應商，專為放射治療設備及大型研究設施提供創新軟體與先進的系統整合服務。

這項技術合作旨在強化軟體解決方案的開發與整合，並擴大加速器硼中子捕獲治療（AB-BNCT）的市場代理與國際業務發展。

禾榮科總經理沈孝廉表示，此次合作代表禾榮科在AB-BNCT產品與解決方案的全球戰略布局邁入重要里程碑。與Cosylab策略聯盟，旨在加速全球擴展，並加強下一代癌症治療技術的跨區域合作。Cosylab執行長Mark Pleško指出，AB-BNCT是目前治療傳統難治及復發性癌症最有希望的療法之一。他指出，將 AB-BNCT解決方案拓展至國際市場勢在必行，非常期待這次合作能促成未來的共同計畫。