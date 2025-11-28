南染活化資產 挹注獲利

南染（1410）昨（27）日公告，旗下位於桃園市蘆竹區的舊染整廠土地已找到新承租方，正式與湧泉開發資產管理簽訂不動產出租合約。

南染指出，此次出租面積約14,722坪，租金依合約約定，即日起生效；該合約將為未來營運提供固定租金收入，有助提升獲利結構。

南染於2022年8月宣布退出染整業並轉型為不動產租售業務後，桃園廠區即進入資產活化階段。公司先前已完成染整業務終止、員工資遣及舊廠房拆除清理，原規劃興建物流倉出租，但因銀行調整放貸成數及升息影響，改採「純土地出租」方式，以降低財務負擔並維持資金運作彈性。

公司表示，桃園地塊鄰近機場捷運站，具有交通節點優勢，吸引多家廠商洽談承租。去年原與一潛在承租方完成簽約，惟該方後續因內部考量提出解約，雙方於今年7月協議終止契約，對方並支付4,700萬元違約金予南染，已於今年認列。公司持續尋找適合租戶，最終與湧泉開發達成合作。

南染指出，自持不動產除桃園土地外，三重區土地亦維持長期租約，提供穩定租金挹注。此次桃園廠簽約完成，象徵資產活化進度再推進，支持營運穩健發展。