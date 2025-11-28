華新調漲不銹鋼盤價
華新（1605）昨（27）日發布12月不銹鋼盤價，300系調漲每公噸1,000元，316附價維持平盤，200系及400系皆調漲每公噸500元。
華新表示，主要原料廢不銹鋼行情雖維持平盤，但受新台幣急貶影響，鋼廠部分原料採購成本面臨上行壓力；市場方面，俄烏戰爭已啟動和平協議程序，戰後重建需求可望帶動鋼鐵需求，加上新台幣走貶亦有利出口產業。綜合成本與市場情勢，並協助客戶迅速掌握接單契機，12月不銹鋼盤價除了316附價維持平盤外，其餘皆調漲。
針對第4季不銹鋼市況，華新先前表示，台灣市場仍受匯率與關稅議題影響，復甦步調緩慢，但在原料價格支撐下整體行情維持穩定；大陸反內捲政策發布新一輪鋼鐵產能限制，惟整體製造業動能不足，預期第4季仍處低谷。
歐洲則因暑休結束，業績可望小幅回升，歐盟將提出新鋼鐵貿易保護政策，相關影響預計自明年中起逐漸顯現；整體在全球化轉區域化之趨勢下，華新在歐洲及亞洲之區域布局具備優勢。
法人指出，世界鋼鐵協會預估2026年全球鋼鐵需求為17.72億噸，小幅年增1.3%，主要成長將來自北美、印度、東南亞及歐洲。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言