經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

華新（1605）昨（27）日發布12月不銹鋼盤價，300系調漲每公噸1,000元，316附價維持平盤，200系及400系皆調漲每公噸500元。

華新表示，主要原料廢不銹鋼行情雖維持平盤，但受新台幣急貶影響，鋼廠部分原料採購成本面臨上行壓力；市場方面，俄烏戰爭已啟動和平協議程序，戰後重建需求可望帶動鋼鐵需求，加上新台幣走貶亦有利出口產業。綜合成本與市場情勢，並協助客戶迅速掌握接單契機，12月不銹鋼盤價除了316附價維持平盤外，其餘皆調漲。

針對第4季不銹鋼市況，華新先前表示，台灣市場仍受匯率與關稅議題影響，復甦步調緩慢，但在原料價格支撐下整體行情維持穩定；大陸反內捲政策發布新一輪鋼鐵產能限制，惟整體製造業動能不足，預期第4季仍處低谷。

歐洲則因暑休結束，業績可望小幅回升，歐盟將提出新鋼鐵貿易保護政策，相關影響預計自明年中起逐漸顯現；整體在全球化轉區域化之趨勢下，華新在歐洲及亞洲之區域布局具備優勢。

法人指出，世界鋼鐵協會預估2026年全球鋼鐵需求為17.72億噸，小幅年增1.3%，主要成長將來自北美、印度、東南亞及歐洲。

