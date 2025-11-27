合庫金總座談明年股利配發政策 現金為主、股票為輔

快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
合庫金總座蘇佐政談明年股利配發政策，會以現金為主、股票為輔。圖／合庫金控提供
合庫金控今（27）日下午舉行第三季法說會，對於明年的股利政策，合庫金總經理蘇佐政指出，合庫金這幾年的股利配發水準都在1元以上，且現金股利都有0.5元，合庫金明年也將滿足股利穩定發放的期待，以現金為主、股票為輔。合庫也估計，明年不動產市場應為「量縮價緩跌」趨勢。

合庫銀統計，SWAP（換匯交易）今年前三季收益為57億元，主因聯準會降息6碼，使利差縮減，因此，SWAP收益估計比去年減少3成，全年估計會在70至75億元。

股利方面，合庫銀也說明，由於去年股票投資部位較大，今年部位縮減1至2成，股利收入也同步減少。相較於去年會減少1成，美國降息及整體市場利率下走，都有所影響；對明年的操作策略，合庫銀也說明，台股逢低分批建置及汰弱留強，債券會分批分散來布局，SWAP則和外匯存款運用方式連動，先以放款及投資有價證券為主，剩餘資金再作SWAP。

合庫統計，目前的土建融餘額為1615億元，較去年底增加50億元，成長0.2%；此外，受限於合庫在銀行法72之2的比重為公股最高，28.5%左右，因此後續成長量能有限，會以優良建商及都更危老為目標。

若以餘額來看，合庫房貸今年以來成長8%至9%，若以平均餘額來看，則成長15%，明年的房貸成長量則估計在5%以下，目前房貸餘額為8700億元，9月底合計房貸與土建融的不動產放款集中度在35.3%。金管會將新青安排除在72條之2的統計之後，合庫指出，房貸9月承作90億元，目前在100億元，成長10億元左右。

合庫金 股利 房貸

