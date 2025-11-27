合庫金法說會／估台股明年上看29200 說AI泡沫化「太沉重」

合庫金控（5880）今天舉辦第3季法人說明會，預估台股明年指數約在1萬7,300點至2萬9,200點區間。對於AI泡沫化說則認為「太沉重」，因為需求真實存在，但明年將是「AI篩選年」。

合庫金首席經濟學家徐千婷指出，台股過去25年股價淨值比在0.99-3.15倍，以10月27日台股大盤指數2萬7,993點來看，股淨比3.17倍，已超過2000年網路泡沫高點。但對等關稅影響消化，最近國際股市多頭氣勢強，合庫預估台股明年指數約在1萬7,300點至2萬9,200點區間。

至於市場熱議AI泡沫化，徐千婷認為「太沉重」，因為需求真實存在，不過，未來隨著相關應用擴大，明年將是AI篩選年，破沫化不至於，投資人會更審慎篩選，特別留意估值太高、無法創造現金流的公司。