快訊

疑竊台積電機密轉赴英特爾！檢調今搜索羅唯仁住所 股票、不動產全扣押

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街買蜜餞 傳前往大直張忠謀家

有你要的嗎？好市多黑色購物周Day 5 蘋果這款產品也打折

合庫金法說會／新青安排除銀行法 10月房貸承作成長至百億元

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
圖為合庫金控大樓。合庫／提供
圖為合庫金控大樓。合庫／提供

合庫金（5880）27日舉行法說會，該行目前銀行法72-2比率約28.5％為公股行庫最高，房貸餘額較去年底成長8%，明年成長率應會在5%以下，預估明年不動產市場偏向「量縮價緩跌」趨勢。房貸逾放比約0.1%，未來隨景氣修正及趨勢應會逐漸往上升。

合庫土建融餘額約1,615億，較去年底成長率為0.69%，合庫主管表示，受限於本行銀行法72-2比率為公股行庫最高，未來將以優良建商及利率條件良好都更無危老為主要承作目標，預期土建融未來成長將持平。

合庫主管指出，房貸如果以年度平均餘額成長約15%，到10月底餘額為8,700億元。在銀行法72-2至9月起排除新青安貸款以後，9月份承作房貸量90億元，10月為100億元，月成長10億元。預估12月交屋潮會更多。目前無須排隊撥款。

合庫金 房貸 銀行法

延伸閱讀

他想砸500萬買00937B+00982D「靠配息養房」 網勸：不如先還債

房貸需求漸去化？水龍頭打開後 新青安撥貸連兩月寫次低紀錄

新青安10月受理戶數月增468戶 撥貸271億元仍續寫史上次低

太子集團洗錢案…尼爾公司疑幫繳豪宅房貸 負責人、財務主管拘提到案

相關新聞

台塑、南亞股價這麼強 原來是這個原因

時序逐步進入年底，隨集團與法人作帳行情啟動，不少個股紛紛勁揚。如台塑集團股的台塑（1301）與南亞（1303），27日紛...

合庫金法說會／估台股明年上看29200 說AI泡沫化「太沉重」

合庫金控（5880）今天舉辦第3季法人說明會，預估台股明年指數約在1萬7,300點至2萬9,200點區間。對於AI泡沫化...

合庫金法說會／新青安排除銀行法 10月房貸承作成長至百億元

合庫金（5880）27日舉行法說會，該行目前銀行法72-2比率約28.5％為公股行庫最高，房貸餘額較去年底成長8%，明年...

和泰：2026年車市展望正向

和泰車（2207）昨（26）日表示，今年汽車市場受到關稅因素影響買氣，但在政府汰舊換新政策更為明確、投入更多廣宣及販促後...

晶碩2026年營收挑戰績增雙位數

晶碩（6469）昨（26）日舉辦法說會，釋出2026年營運展望。晶碩指出，明年第1季營收可望較今年同期雙位數成長，全年營...

國建：明年房市不悲觀

國建（2501）昨（26）日召開法說會，國建資深副總暨發言人林清樑表示，今年就是房價谷底，在資金水位多、經濟成長下，明年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。