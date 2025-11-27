合庫金法說會／新青安排除銀行法 10月房貸承作成長至百億元

合庫金（5880）27日舉行法說會，該行目前銀行法72-2比率約28.5％為公股行庫最高，房貸餘額較去年底成長8%，明年成長率應會在5%以下，預估明年不動產市場偏向「量縮價緩跌」趨勢。房貸逾放比約0.1%，未來隨景氣修正及趨勢應會逐漸往上升。

合庫土建融餘額約1,615億，較去年底成長率為0.69%，合庫主管表示，受限於本行銀行法72-2比率為公股行庫最高，未來將以優良建商及利率條件良好都更無危老為主要承作目標，預期土建融未來成長將持平。

合庫主管指出，房貸如果以年度平均餘額成長約15%，到10月底餘額為8,700億元。在銀行法72-2至9月起排除新青安貸款以後，9月份承作房貸量90億元，10月為100億元，月成長10億元。預估12月交屋潮會更多。目前無須排隊撥款。