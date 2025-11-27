台泥法說會／董座張安平：擺脫單一市場依賴 四大布局已在關鍵補位

台泥（1101）27日召開2025年法說會，董事長張安平在開場致詞時，主動提到今年台泥發生的意外比較多，在管理上針對供應商和管理都有不到位的問題，造成投資者損失、營業的傷害，「我個人向所有投資者道歉。」

張安平指出，了證明轉型理想背後有強大的獲利支撐，27日法說會現場，坐在張安平兩側的不再只是熟悉的台泥兩岸水泥事業體高階主管，而是掌管「歐非低碳水泥」與「歐洲充儲能源」的兩位外籍高階主管。

這幅畫面也直接回應了外界對台泥轉型與營運的關注。過去20年，台泥獲利高度依賴「兩岸水泥」這傳統的「兩隻腳」。然而，隨著大陸產能過剩市場內捲，加上台灣本業受到房地產不景氣影響，27日台泥在法說會上展示了土耳其、葡萄牙低碳水泥的高毛利表現，以及歐洲儲能業務的營收躍升，顯示張安平過去八年布局的「第三隻腳（歐非水泥）」與「第四隻腳（新能源）」，已在關鍵時刻補位，成為台泥在傳統產業寒冬中，穩定集團營收與獲利的關鍵防線。

張安平指出，台泥已成功擺脫對單一區域市場的依賴，未來將持續以低碳為信任基礎，以智慧創造價值，邀請投資人共同參與這場兼顧商業利益與文明發展的轉型工程。

他表示，全球七成的水泥，是在1990年以後生產的，「我們這一代，是讓地球增加最多碳的一代。 既然如此，我們就必須成為最懂得反省的一代。」

張安平表示，氣候危機已不是遠方的警鐘，而是我們每日的呼吸聲。他進一步闡述他對台泥未來生產據點的深切期待：「未來的水泥，能否像生命一樣呼吸？能否吸碳、儲能？能否在智慧網路中自學、自修復？」

張安平表示，台泥正透過 AI 與人腦共創，讓數據與自然對話。未來的台泥工廠將是城市的綠色細胞，不再只是消耗資源，而是能主動為環境「追回時間」。這不僅是技術的升級，更是台泥存在的理由—不只為了讓世界更硬，而是為了讓世界活得更久。

隨著全球布局與營收結構改變，台泥法說會現場簡報半數以上採全英文呈現，導入 AI 即時翻譯服務，同時推出 「TCC AI」 服務，協助法人投資人能快速獲得整合性的財務及永續相關資訊。

這些細節體現了台泥從傳產正在翻轉—透過語言接軌與 AI 賦能，希望邁向治理更透明、溝通無礙的「國際化企業」。