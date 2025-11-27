台塑、南亞股價這麼強 原來是這個原因

時序逐步進入年底，隨集團與法人作帳行情啟動，不少個股紛紛勁揚。如台塑集團股的台塑（1301）與南亞（1303），27日紛紛勁揚大漲，除南亞強鎖漲停外，台塑也大漲超過半根停板，表現相當亮眼吸睛。

就產業基本面而言，法人指出，儘管近年中國大陸及中東不斷擴張塑化相關供應鏈產能，造成供給過剩，加上市場需求疲弱、及關稅戰等因素影響，使得石化廠普遍營運表現不佳，台灣相關塑化廠也營運艱辛。

不過展望2026年，由於中國大陸反內捲成效漸顯，且預期烏俄停戰及油價下跌可望逐步發酵，使得塑化產業2026年景氣有機會轉折向上，展望趨於樂觀，加上年底集團作帳行情啟動，因而吸引買盤追捧，帶動塑化股股價轉強。

其中南亞由於受惠電子材料在印刷電路板（PCB）領域深度布局，並積極擴展各項高階規格產品，包括玻纖布已進入Low-DK3開發階段，銅箔也朝向HVLP4規格發展，銅箔基板也有M9產品在認證階段，均成為提升獲利表現的關鍵。

而台塑方面，法人認為，轉投資台塑化煉油事業獲利貢獻可彌補本業虧損，加上烏俄走向和談是大勢所趨，屆時烏克蘭戰後重建將提振PVC需求，改善供需結構，將使台塑營運受惠，並重啟成長軌道，因而長線看好。