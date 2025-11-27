安泰銀法說會／收益與動能回升 第3季淨利季增38%

安泰銀（2849）27日舉行2025年第3季線上法人說明會，今年前三季淨收益42.19億元，稅後淨利11.45億元。安泰銀在持續清理壞帳改善資產品質的努力下，呆帳費用持續減降，稅後淨利較前一季度及去年同期成長38%及3.2%，獲利穩步提升，展現穩健的業務動能與強韌的財務體質。

獲利成長動能主要來自手續費淨收益及交易相關收益挹注。受惠於放款及保險佣金手續費成長，手續費淨收益達11.9億元，年增率14.9%。交易相關收益在金融市場震盪下仍呈現成長，年增率6.7%。惟利息淨收益方面，因受持續調整資產結構利差縮窄影響，雖較去年同期減少，但已觸底回升，較前一季度成長11%。

安泰銀在2025年業務動能持續提升，營收逐季成長。截至9月底，放款餘額達到2,533億元，較去年同期成長10.3%。在追求放款成長的同時，始終秉持在最適化的風險與收益配置原則，追求平衡的放款組合。存款餘額則達到3,334億元，平均存放比75.96%。

在資本水準方面，安泰銀持續保持業界領先地位，截至2025年6月底，資本適足率達到16.15%，普通股權益比率及第一類資本比率皆為14.97%，分別位居本國銀行第四名及第三名，亦長期優於全體本國銀行平均值。安泰銀強調，維持強健及高品質的資本水準，是銀行經營長期策略的重點，除可支應未來業務的持續成長，亦可抵禦非預期的風險，提供充足的資本緩衝。

安泰銀積極推動銀髮服務與友善公益，今年分別榮獲今周刊財富管理銀行評鑑「最佳銀色友善獎」、財訊財富管理大獎「最佳財富增值」、「最佳創意行銷」、臺灣服務產業交流協會金融友善服務調查「2025年金融友善最佳客服中心」、中華民國老人福利推動聯盟樂齡金安獎 「高齡財務安全組第一名」、高雄市政府「樂齡友善組織」、台北101公益垂直馬拉松「公益企業組冠軍」、2025亞太永續博覽會「亞太永續會展獎金級」、「永續博覽卓越獎」等多項業界殊榮，獲得外部高度肯定。

2026年在「落實風險管理、成就永續價值」的發展策略下，安泰銀希望透過資產穩健成長、提升財務績效、深化客戶經營、擴大數位智能投資、提升員工認同、優化組織效能等六大面向，達成展現創新敏捷及韌性、加速盈餘成長、厚實股東長遠利益的經營目標。