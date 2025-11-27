南亞調漲CCL和PP售價 台塑四寶股價強漲

快訊

中央社／ 台北27日電

南亞向客戶發出漲價通知，為了反映成本，11月調漲CCL（銅箔基板）與PP（聚丙烯）產品售價。激勵台塑四寶以及PCB（印刷電路板）族群今天股價表現強勢，成為台股亮點。

南亞向客戶發出通知，由於國際LME銅價、銅箔加工費以及電子級玻纖布等上游原物料全面上漲，為了反映成本，全系列CCL（銅箔基板）產品價格調漲8%，PP（聚丙烯）也漲價8%，從11月20日交運日起生效。

受此激勵，南亞今天股價開高走高，終場攻上漲停板56.2元，並激勵台塑集團包括台塑、台化、台塑化今天收盤漲幅都超過3.5%。

南亞調漲CCL價格，帶動PCB族群氣勢如虹，楠梓電、瀚宇博收盤股價亮燈漲停，欣興、嘉聯益、華通也都上漲超過3.5%。

還有PCB玻纖布相關的富喬、德宏、建榮、台玻，今天股價都同步漲升。

台塑企業總裁暨南亞董事長吳嘉昭日前表示，中國石化業產能擴建，供給增加，需求面還沒上來，供需不平衡的情況待解。不過南亞包括環氧樹酯、玻纖布、銅箔、銅箔基板（CCL）與載板等，相關電子材料占營收比重超過5成，受惠AI帶動，有望為南亞業績提供支撐。

吳嘉昭今年8月升任台塑企業總裁，並身兼南亞董事長。因公務繁忙，南亞昨天公告發言人異動，由南亞總經理鄒明仁接替吳嘉昭，成為南亞公司新發言人。

