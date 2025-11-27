國建：明年房市不悲觀

國建（2501）昨（26）日召開法說會，國建資深副總暨發言人林清樑表示，今年就是房價谷底，在資金水位多、經濟成長下，明年看不到悲觀、利空因素，預期會是「價穩量微增」態勢。

林清樑表示，今年房市延續「價穩量縮」格局，惟區域表現明顯分化，北部價格穩健，精華區推案因稀缺性使價格維持高檔，具品牌力或大基地優勢者續創高價，總價控制型產品表現穩定，成交量具剛性需求支撐。

中南部則陷有差異，價格表現持續盤整，成交量下跌，產品規劃與總價帶匹配度成為去化關鍵，其中台中為工具機產業聚落，受到關稅衝擊影響最大，也間接導致市場購買力。

推案上，林清樑表示，今年國建推出四案，其中三案已完銷，一案銷售達65%，明年的推案量要12月才會定案，但目標是與今年差不多。