快訊

香港大火已造成36死 火情基本受控 另有279人失聯

國建：明年房市不悲觀

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

國建（2501）昨（26）日召開法說會，國建資深副總暨發言人林清樑表示，今年就是房價谷底，在資金水位多、經濟成長下，明年看不到悲觀、利空因素，預期會是「價穩量微增」態勢。

林清樑表示，今年房市延續「價穩量縮」格局，惟區域表現明顯分化，北部價格穩健，精華區推案因稀缺性使價格維持高檔，具品牌力或大基地優勢者續創高價，總價控制型產品表現穩定，成交量具剛性需求支撐。

中南部則陷有差異，價格表現持續盤整，成交量下跌，產品規劃與總價帶匹配度成為去化關鍵，其中台中為工具機產業聚落，受到關稅衝擊影響最大，也間接導致市場購買力。

推案上，林清樑表示，今年國建推出四案，其中三案已完銷，一案銷售達65%，明年的推案量要12月才會定案，但目標是與今年差不多。

法說會 工具機 市場

延伸閱讀

和泰車法說會／今年受關稅因素影響買氣 明年車市正向看待

包含台積電！川普與台談判貿易協議 台灣企業將投資、代訓美國員工

楊珍妮：台美關稅談判正進行文書交換 4000億美元投資是揣測

台中工具機展 聚焦三領域

相關新聞

和泰：2026年車市展望正向

和泰車（2207）昨（26）日表示，今年汽車市場受到關稅因素影響買氣，但在政府汰舊換新政策更為明確、投入更多廣宣及販促後...

晶碩2026年營收挑戰績增雙位數

晶碩（6469）昨（26）日舉辦法說會，釋出2026年營運展望。晶碩指出，明年第1季營收可望較今年同期雙位數成長，全年營...

國建：明年房市不悲觀

國建（2501）昨（26）日召開法說會，國建資深副總暨發言人林清樑表示，今年就是房價谷底，在資金水位多、經濟成長下，明年...

東台拓展電子設備業務

東台（4526）昨（26）日舉行法說會，該公司指出，受惠於PCB設備成長，前三季電子設備事業營收占比由去年同期的5.6%...

中碳搶半導體、電池商機

中碳（1723）昨（26）日法說會，該公司在法說會上表明，旗下碳材料將搶攻半導體與先進電池商機，策略上將「雙軸並進」。

中鋼構在手訂單維持高檔

中鋼構（2013）昨（26）日法說會，強調面對景氣調整、建築市場不確定性等挑戰，但高科技廠房與大型商辦等主力業務仍維持穩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。