香港大火已造成36死 火情基本受控 另有279人失聯

和大、為升攻無人機應用

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

汽車零組件指標大廠，搶食1.25兆元國防特別預算。和大（1536）、為升昨（26）日均宣示，在國防產業不會缺席，其中，和大在無人機領域將搶標，而為升在「無人機反制」也提出「雷盾」系統，將躋身「台灣之盾」新成員。

和大集團在國防等相關產業的布局，和大表示，無人機部分，國防部軍備局500億無人機採購案已啟動，「和大集團已做好準備，絕對不會缺席」，包括和大在無人機的推進系統；集團成員邦泰，則在螺旋槳、機殼的複材等將積極開發。

此外，和大積極切入機器人市場，公司昨日指出，和大挾著既有的技術，鎖定無人機的相關商機切入，任何金屬加工件都能做，不限於傳統系統零組件；再者，目前正是投入機器人與無人機等領域的好機會，期待中科院能加速整合。

在無人機反制系統方面，針對賴總統提出的1.25兆元特別預算，且聚焦在「台灣之盾」，將大舉發展無人機暨反制系統，為升董事長尤山泉昨日表示，無人機是現代國防不可或缺的利器，不過「光有矛、沒有盾，無法攻守兼備」，因此反制無人機的需求相對更為殷切。

為升開發的無人機反制系統「Aegis雷盾系列」已經接獲國際大單，包括雷盾100、雷盾200與雷盾300三款產品，獲得歐洲國家的認可。

為升電裝Aegis雷盾系列以射頻監測與AI智能分析為核心設計，能即時偵測並反制低空小型無人機威脅，適用於機場、能源設施、軍事基地及公共安全等高防護場域。

其中，雷盾100採90°×4部署模式，透過多點感測器三角定位技術，精準掌握無人機飛行方向與軌跡；雷盾200主打射頻干擾技術，以非實體破壞方式切斷無人機通訊，使其失控或迫降，干擾距離可達3公里以上，最新雷盾300則為便攜式偵測干擾一體機，重量僅16公斤，覆蓋頻段達400MHz至6GHz，並支援OTA遠端升級，能快速擴充ELINT/SIGINT電磁偵測功能。

尤山泉強調，未來為升將持續投資AI影像辨識、電磁情報資料庫及雲端指揮系統整合，推動AI無人機反制系統「行動化、智慧化、模組化」發展，朝向國際級電子防護解決方案供應商邁進，為台灣在新世代電磁戰與低空防衛領域奠定關鍵優勢。

