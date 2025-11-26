快訊

火光照夜空！香港大埔宏福苑陷火海傳爆炸聲 已釀12死、16傷

爆性騷後首露面…國分太一淚談「失去一切」 致歉：讓TOKIO蒙上汙點

北市老翁過馬路遭公車撞倒喪命 失智妻緊跟在後目睹驚悚過程

台企銀法說會／明年股利政策將以股票為主 適度搭配現金

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

台企銀（2834）26日舉行2025年第3季線上法人說明會，談到明年股利政策，台企銀表示，明年的股利政策仍以盈餘轉增資的方式配發股票股利為主，同時考量部分股東對於現金股利的偏好，將會適度搭配現金股利發放，但實際分配比率仍要看全年度獲利表現及資本需求等綜合決定。

台企銀今年前三季合併稅後淨利達97.86億元，年增10.36%，獲利續創新高，前三季稅後每股盈餘（EPS）為1.01元。今年前三季累積淨收益達270.27億元，創近5年來新高，其中，一般存放款利息淨收益穩健成長，使利息淨收益前三季達150.97億元、年增6.09%。

另外，受惠於財富管理業務及放款業務手續費收入挹注，手續費淨收益前三季達54.84億元，年增4.84%；至於金融商品淨收益及兌換損益前三季為60.02億元，年減5.02億元，台企銀表示，主要原因是換匯收益比去年同期減少。

台企銀存款餘額今年首度突破2兆元，前三季來到2兆908億元、年增6.4%；放款餘額前三季也來到1兆6,560億元、年增8.15%，且存放款業務持續成長中。

乙增祥指出，截至今年前三季淨利差（NIM）0.85%、存放利差為1.17%，皆比上一季成長2個基點（bp），主要受惠於存款結構持續優化，第三季台幣活期存款比率達46.46%，季增0.27%，有效降低資金成本，使存款利率下降、推升存放款利差水準，展望第4季及明年，隨著美國聯準會12月仍有降息可能、加上央行利率預計第4季將維持不動，全球利差收斂可能為淨利差（NIM）帶來壓力，因此將延續優化存放款結構策略，提升活存比率、降低資金成本，並增加收益性較佳的放款業務比重，提升利差水準。

談到明年股利政策，台企銀表示，明年的股利政策仍以盈餘轉增資的方式來配發股票股利為主，同時考量部分股東對於現金股利的偏好，也將會適度搭配現金股利發放，但實際分配比率則要看全年度的獲利表現及資本需求等綜合決定。

法人則關切，是否有增資或其他管道以充裕資本結構，乙增祥表示，截至今年前三季普通股權益比率為9.58%、第一類資本比率10.83%、資本適足率13.56%，均符合監理規範，為強化財務結構與支應業務發展，已於今年10月發行10億元的長期次順位金融債券，有效提升資本適足率，且近年也持續透過盈餘轉增資的方式，提升資本，未來除了持續盈餘轉增資外，將衡量年度預算目標及風險性資產的使用情形，彈性規劃發債的計畫，確保資本結構充裕。

至於對於申辦財管2.0業務的規劃，乙增祥表示，積極籌備高資產業務相關計畫及工作事項，並以進駐亞資中心專區為首要目標，在法定比率方面，由於金管會規定銀行申請高資產財管中心業務須符合最近半年度普通股權益比率、第一類資本比率、資本適足率應分別達9.5%、11%及13%以上，本行目前僅第一類資本比率尚差0.17%，有望在今年底達標。

至於台企銀房貸業務的成長情況，截至今年前三季，房貸業務餘額為3,172億元，較去年同期增加488億元、成長18.18%，增加主因是配合政府健全房地產市場方案政策，積極承作新青安貸款，協助首購與自住需求客戶；展望後續，乙增祥指出，將持續配合政府政策，協助自住需求客戶取得購屋所需資金，同時遵照央行信用管制等措施，辦理不動產授信業務，另外，也積極配合調控不動產放款集中度。

股利 台企銀 美國聯準會 法人說明會 債券 EPS

延伸閱讀

10月建築貸款止跌回升

保險小百科／房貸壽險解約 注意相關權益

太子集團洗錢案…尼爾公司疑幫繳豪宅房貸 負責人、財務主管拘提到案

1年半還清3000萬房貸！ 陳沂親曝「不消費」理財法

相關新聞

國建法說會／副總林清樑：今年是房價谷底 2026年房市看不到悲觀因素

國建（2501）26日召開法說會，國建資深副總暨發言人林清樑表示，今年就是房價谷底，在資金水位多、經濟成長下，明年看不到...

台企銀法說會／前三季獲利97.86億元 成長動能主要來自利息淨收益

台企銀（2834）26日舉行2025年第3季線上法人說明會，由副總經理乙增祥主持，今年前三季淨收益達270.27億元，年...

可寧衛大漲8％突破25元參考價 成交量顯著放大

廢棄物處理大廠可寧衛*（8422）26日股價強勢收紅，終場大漲1.85元或8.04%，以24.85元作收，最高觸及漲停價...

散裝運價飆兩年高 航運股新興、裕民、慧洋大漲逾5%

近日傳出美、中即將簽署大豆採購合約，航商預期散裝運價有望飆至兩年高點，帶旺散裝航運業者今日盤中氣勢，新興（2605）、裕...

中鋼喊最壞時間已過！搭無人機挑戰月線 鋼鐵大軍士氣振

中鋼（2002）25日於集團法說會釋出正向訊號，指出全球鋼市2025年完成打底、2026年進入「溫和復甦」新局，鋼鐵業最...

宏泰電線電纜需求強勁

宏泰電工（1612）昨（25）日召開法說會，宏泰表示，電線電纜在台電強韌電網計畫帶動下，需求強勁，尤其是未來345kv超...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。