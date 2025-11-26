台企銀法說會／明年股利政策將以股票為主 適度搭配現金

台企銀（2834）26日舉行2025年第3季線上法人說明會，談到明年股利政策，台企銀表示，明年的股利政策仍以盈餘轉增資的方式配發股票股利為主，同時考量部分股東對於現金股利的偏好，將會適度搭配現金股利發放，但實際分配比率仍要看全年度獲利表現及資本需求等綜合決定。

台企銀今年前三季合併稅後淨利達97.86億元，年增10.36%，獲利續創新高，前三季稅後每股盈餘（EPS）為1.01元。今年前三季累積淨收益達270.27億元，創近5年來新高，其中，一般存放款利息淨收益穩健成長，使利息淨收益前三季達150.97億元、年增6.09%。

另外，受惠於財富管理業務及放款業務手續費收入挹注，手續費淨收益前三季達54.84億元，年增4.84%；至於金融商品淨收益及兌換損益前三季為60.02億元，年減5.02億元，台企銀表示，主要原因是換匯收益比去年同期減少。

台企銀存款餘額今年首度突破2兆元，前三季來到2兆908億元、年增6.4%；放款餘額前三季也來到1兆6,560億元、年增8.15%，且存放款業務持續成長中。

乙增祥指出，截至今年前三季淨利差（NIM）0.85%、存放利差為1.17%，皆比上一季成長2個基點（bp），主要受惠於存款結構持續優化，第三季台幣活期存款比率達46.46%，季增0.27%，有效降低資金成本，使存款利率下降、推升存放款利差水準，展望第4季及明年，隨著美國聯準會12月仍有降息可能、加上央行利率預計第4季將維持不動，全球利差收斂可能為淨利差（NIM）帶來壓力，因此將延續優化存放款結構策略，提升活存比率、降低資金成本，並增加收益性較佳的放款業務比重，提升利差水準。

談到明年股利政策，台企銀表示，明年的股利政策仍以盈餘轉增資的方式來配發股票股利為主，同時考量部分股東對於現金股利的偏好，也將會適度搭配現金股利發放，但實際分配比率則要看全年度的獲利表現及資本需求等綜合決定。

法人則關切，是否有增資或其他管道以充裕資本結構，乙增祥表示，截至今年前三季普通股權益比率為9.58%、第一類資本比率10.83%、資本適足率13.56%，均符合監理規範，為強化財務結構與支應業務發展，已於今年10月發行10億元的長期次順位金融債券，有效提升資本適足率，且近年也持續透過盈餘轉增資的方式，提升資本，未來除了持續盈餘轉增資外，將衡量年度預算目標及風險性資產的使用情形，彈性規劃發債的計畫，確保資本結構充裕。

至於對於申辦財管2.0業務的規劃，乙增祥表示，積極籌備高資產業務相關計畫及工作事項，並以進駐亞資中心專區為首要目標，在法定比率方面，由於金管會規定銀行申請高資產財管中心業務須符合最近半年度普通股權益比率、第一類資本比率、資本適足率應分別達9.5%、11%及13%以上，本行目前僅第一類資本比率尚差0.17%，有望在今年底達標。

至於台企銀房貸業務的成長情況，截至今年前三季，房貸業務餘額為3,172億元，較去年同期增加488億元、成長18.18%，增加主因是配合政府健全房地產市場方案政策，積極承作新青安貸款，協助首購與自住需求客戶；展望後續，乙增祥指出，將持續配合政府政策，協助自住需求客戶取得購屋所需資金，同時遵照央行信用管制等措施，辦理不動產授信業務，另外，也積極配合調控不動產放款集中度。