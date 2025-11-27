晶碩2026年營收挑戰績增雙位數
晶碩（6491）昨（26）日舉辦法說會，釋出2026年營運展望。晶碩指出，明年第1季營收可望較今年同期雙位數成長，全年營收年增率有望達雙位數。
其中矽水膠產品線為明年核心成長來源，預計2026年起單月營收占比挑戰15%，並將於日本與歐洲市場持續放量。
晶碩表示，今年第3季毛利率50.7%，年減逾3個百分點，主因新產品尚未達經濟規模及新台幣升值；匯率每變動1%，影響毛利率約0.4至0.5 個百分點。公司預估，2026年毛利率可望提升2至3個百分點。
明年成長動能主要來自矽水膠新品。日本矽水膠日拋透明片自2025年中量產，彩片將於今年12月在日本上市，散光片預計明年第1季量產，專攻日本及歐洲市場。矽水膠日拋占產品比重約六至七成，預期明年第3季起對營收貢獻明顯，今年下半年占比逐漸提升，第4季接近整體營收10%，明年力拚單月占比達15%。
