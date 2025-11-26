晶碩法說會／2026年拚雙位數成長 矽水膠營收占比單月要達15%

晶碩（6491）26日舉辦法說會，釋出2026年營運展望。公司指出，明年第1季營收可望較今年同期呈雙位數成長，全年營收年增率亦有望達雙位數。其中，矽水膠產品線為明年核心成長來源，預計2026年起單月營收占比挑戰15%，並將於日本與歐洲市場持續放量。

晶碩表示，今年第3季毛利率為50.7%，較去年同期下滑逾三個百分點，主因新產品尚未達經濟規模及台幣升值；匯率每變動1%，影響毛利率約0.4–0.5個百分點。公司預估，2026年毛利率可望提升2~3個百分點，若新品與產能拉升順利，有助於毛利率進一步改善。

明年成長動能主要來自矽水膠新品。日本矽水膠日拋透明片自2025年中量產，彩片將於今年12月在日本上市，散光片預計2026年第1季於日本及歐洲投入量產。公司指出，矽水膠日拋占產品比重約六至七成，預期於明年第3季起對營收貢獻明顯，今年下半年開始占比逐漸提升，第4季接近整體營收10%，明年力拚單月占比達15%。

由於矽水膠產品具有較高毛利特性，加上日拋型態更符合市場趨勢，若新品導入順利，應能支撐晶碩2026年營收與毛利率同步成長。

市場布局方面，日本仍為最大成長區，今年占營收比重超過六成；中國大陸因內捲與價格競爭，營收占比下滑至20%以下，2026年預估維持疲弱在15~20%水準。歐洲今年營收成長約15~20%，明年在矽水膠產品推動下仍有雙位數成長空間。

產能方面，主要生產矽水膠產品的大溪廠現月產1,000萬片，2026年上半年將提升至1,500萬片，明年底前達2,000萬片；中國大陸南通廠產能明年月產能由500萬片擴至800萬片；越南太平廠目前在取證階段，預計2027年投入量產，成為後續成長動力。