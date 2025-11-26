快訊

駭人畫面曝光！香港大埔宏福苑大火濃煙竄天 已有4人葬身火海

峇里島直擊！POCO F8 Ultra、F8 Pro亮相明日開賣 Bose喇叭大讚、手機定價功能一次看

捲入閃兵案…還沒等到坤達回「綜藝玩很大」 KID曝錄影現場氣氛

晶碩法說會／2026年拚雙位數成長 矽水膠營收占比單月要達15%

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

晶碩（6491）26日舉辦法說會，釋出2026年營運展望。公司指出，明年第1季營收可望較今年同期呈雙位數成長，全年營收年增率亦有望達雙位數。其中，矽水膠產品線為明年核心成長來源，預計2026年起單月營收占比挑戰15%，並將於日本與歐洲市場持續放量。

晶碩表示，今年第3季毛利率為50.7%，較去年同期下滑逾三個百分點，主因新產品尚未達經濟規模及台幣升值；匯率每變動1%，影響毛利率約0.4–0.5個百分點。公司預估，2026年毛利率可望提升2~3個百分點，若新品與產能拉升順利，有助於毛利率進一步改善。

明年成長動能主要來自矽水膠新品。日本矽水膠日拋透明片自2025年中量產，彩片將於今年12月在日本上市，散光片預計2026年第1季於日本及歐洲投入量產。公司指出，矽水膠日拋占產品比重約六至七成，預期於明年第3季起對營收貢獻明顯，今年下半年開始占比逐漸提升，第4季接近整體營收10%，明年力拚單月占比達15%。

由於矽水膠產品具有較高毛利特性，加上日拋型態更符合市場趨勢，若新品導入順利，應能支撐晶碩2026年營收與毛利率同步成長。

市場布局方面，日本仍為最大成長區，今年占營收比重超過六成；中國大陸因內捲與價格競爭，營收占比下滑至20%以下，2026年預估維持疲弱在15~20%水準。歐洲今年營收成長約15~20%，明年在矽水膠產品推動下仍有雙位數成長空間。

產能方面，主要生產矽水膠產品的大溪廠現月產1,000萬片，2026年上半年將提升至1,500萬片，明年底前達2,000萬片；中國大陸南通廠產能明年月產能由500萬片擴至800萬片；越南太平廠目前在取證階段，預計2027年投入量產，成為後續成長動力。

營收 毛利率 法說會

延伸閱讀

「製造、銷售、旅遊業」經商風險升高 日經：日企逐漸降低依賴大陸

禁止販售日本核災五縣食品 台中市政府告行政院...更一審再度敗訴

日本研議放棄「非核三原則」掀國內外安全疑慮 提升南韓跟進可能性

紐時：中日互不退讓 川普享受「左右逢源」地位

相關新聞

國建法說會／副總林清樑：今年是房價谷底 2026年房市看不到悲觀因素

國建（2501）26日召開法說會，國建資深副總暨發言人林清樑表示，今年就是房價谷底，在資金水位多、經濟成長下，明年看不到...

台企銀法說會／前三季獲利97.86億元 成長動能主要來自利息淨收益

台企銀（2834）26日舉行2025年第3季線上法人說明會，由副總經理乙增祥主持，今年前三季淨收益達270.27億元，年...

可寧衛大漲8％突破25元參考價 成交量顯著放大

廢棄物處理大廠可寧衛*（8422）26日股價強勢收紅，終場大漲1.85元或8.04%，以24.85元作收，最高觸及漲停價...

散裝運價飆兩年高 航運股新興、裕民、慧洋大漲逾5%

近日傳出美、中即將簽署大豆採購合約，航商預期散裝運價有望飆至兩年高點，帶旺散裝航運業者今日盤中氣勢，新興（2605）、裕...

中鋼喊最壞時間已過！搭無人機挑戰月線 鋼鐵大軍士氣振

中鋼（2002）25日於集團法說會釋出正向訊號，指出全球鋼市2025年完成打底、2026年進入「溫和復甦」新局，鋼鐵業最...

宏泰電線電纜需求強勁

宏泰電工（1612）昨（25）日召開法說會，宏泰表示，電線電纜在台電強韌電網計畫帶動下，需求強勁，尤其是未來345kv超...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。