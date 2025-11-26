中碳法說會／碳材料雙軸並進 搶攻半導體與先進電池商機
中碳（1723）26日法說會，表明碳材料雙軸並進、搶攻半導體與先進電池商機。
受國際油價下跌與苯價大幅走弱影響，今年中碳主要煤化學產品價格承壓，加上大陸產能外溢、下游需求保守，碳材料出貨產生遞延，營運處於調整期。
法人指出，中碳連續30年獲利、連年配息，財務結構穩健，2024年負債比僅 28.3%，近年研發投入維持營收4%左右水準，展現長期技術深化企圖。
中碳表示，當前碳材料成長動能包括負極材料、先進碳材料與等方性石墨三箭齊發。尤其鋰電池負極材料（介相碳微球、石墨球）已打入日本、東南亞與中國大陸電池供應鏈，並成為美國專業廠唯一通過驗證的供應商，隨其量產啟動，預期2026年起需求將跳升。
中碳表示，在全球AI 與電動車趨勢加持下，中碳的技術路線、客戶驗證與擴建計畫皆已到位，未來成長動能值得期待。
