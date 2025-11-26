中鋼構法說會／在建工程鋼結構量達25萬公噸 營收與訂單規模維持高檔
中鋼構（2013）26日法說會，強調面對景氣調整、建築市場不確定性等挑戰，但高科技廠房與大型商辦等主力業務仍維持穩健動能，目前在建工程鋼結構量高達25萬公噸，帶動營收與訂單規模維持高檔。
根據法說會簡報資料顯示，今年1月至9月中鋼構產品結構，大樓結構鋼架達73億元、占比64%，廠房結構鋼架29億元、占25%，其他結構鋼架與鋼品則占比不到10%。
相較2023至2024 年，今年的大樓結構鋼架比重明顯攀升，顯示科技業擴產與企業總部大樓需求帶動訂單結構轉強。符合近年鋼構市場中，晶圓、IC封測、科技倉儲物流以及企業自建辦公大樓成為鋼構主要需求支柱。
中鋼構指出，未來2年內的工程量充足，營運能見度高，尤其大樓鋼構比重高，代表主要客戶多為高單價工程，有助維持毛利表現。
