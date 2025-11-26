和泰車法說會／今年受關稅因素影響買氣 明年車市正向看待

龍頭車廠和泰車（2207）表示，今年汽車市場受到關稅因素影響買氣，但對於明年的汽車市場，和泰車正向在看待。

和泰車26日舉行法說會，和泰車指出，前三季稅後淨利138.4億，EPS 24.86元較去年同期減少，主要是政府汰舊換新政策更為明確、投入更多廣宣及販促，但到第3季為止整體販賣已回穩。獲利較去年減少的主因為轉投資事業獲利減少，和泰興業、和潤企業（6592）去年認列一次性處分大樓利益，基期較高，另外去年和泰產險減資彌補虧損，認列所得稅利益所致。

和泰車表示，原先預估今年汰舊換新補助實施的最後一年，可能需求會前移，但這個因素也已消除，因此部分消費者也會移到明年買車。

受惠於買氣回升，以及新車售價與競爭力提升，和泰車的純電車bZ4X接單表現相當好，目前受訂已有1,500台，由於今年配額已經完售，和泰車正持續與原廠爭取新增配額。