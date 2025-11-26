彰銀法說會／獲利提前超車去年一整年 明年現金股利喊加碼

快訊

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

彰銀（2801）今年前十月賺贏去年一整年，股利看俏。彰銀26日法說會上表示，前十月稅後純益155億元，已超越去年一整年，隨獲利動能穩健、資本結構良好，明年現金股息配比將「比今年多」，整體股利可望優於今年，回饋股東力度再升級。

彰銀今年是每股配發1元股利盈餘分配率75%，其中現金與股票各半，各為0.5元。在獲利續攀顛峰下，2026年料配逾1元股利，可望飛越14年來高點，拉高現金股息，也有助提升現金殖利率。

彰銀前三季合併稅後純益141.5億元，到前10月稅後純益更攀升到155億元寫史上同期新高，年增24%，更一舉超車去年全年149.6億元。

彰銀今年獲利成長動能有三大塊，核心業務成長、利差改善、海外布局擴大。獲利三支柱，前三季淨利息收益198億元、手續費收入55億元、投資收益85億元，前兩項各年增17.7%、1.6%抵銷了投資收益年減12%。

9月底存放款利差1.22%，年增15個基本點（1個基本點=0.01個百分點）；淨利差（NIM）也走揚到0.87%，年增0.1個基本點。利差擴大有助淨利息收益增加。

非利息收入也維持成長動能。手續費收入中，以財管手收前三季年增11%到40.6億元抵銷了放款與Swap收益衰退。彰銀強調，將持續深化「存放款＋財富管理」的「雙翅膀」模式，以提升穩定性與多元收入來源。

海外市場則是今年最亮眼的動能之一。境外獲利貢獻占比已自去年底的12%躍升至 22.2%，主要來自美國、香港與英國三大市場。

彰銀表示，馬來西亞納閩分行與吉隆坡行銷處已獲當地主管機關核准，預計 2026年上半年開業，澳洲雪梨與加拿大多倫多分行申請也同步進行，未來將持續擴大新東向與新南向市場布局。

展望2026年，雖美國降息循環可能壓縮利差、全球不確定性升高，彰銀仍將以八大營運策略應對，包括調整資產配置、嚴控資金成本、強化差異化定價、深化供應鏈與中小企金融，及加速導入AI與數位工具，提升營運效率與風險管理能力。

彰銀 股利 股息 降息 法說會

