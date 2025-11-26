台企銀法說會／前三季獲利97.86億元 成長動能主要來自利息淨收益

台企銀（2834）26日舉行2025年第3季線上法人說明會，由副總經理乙增祥主持，今年前三季淨收益達270.27億元，年增1.98%，為近五年同期新高，帶動整體前三季獲利達97.86億元，年增10.36%，獲利續創新高。

截至2025年第3季，台企銀合併稅後淨利達97.86億元，年增10.36%，獲利續創新高，逾放比率降至0.15%，比去年同期減少0.01%；備抵呆帳覆蓋率也提升至862.18%，比去年同期增加40.8%，資產品質穩健成長。

今年前三季淨收益達270.27億元，其中，占比最大仍是利息淨收益150.97億元、年增6.09%；其次手續費淨收益54.84億元，年增4.84%；金融商品淨收益及兌換損益則是60.02億元，年減5.02億元，台企銀表示，主要原因是換匯收益比去年同期減少。

乙增祥指出，台企銀今年前三季獲利成長動能主要來自利息淨收益，受惠於存、放款營運量成長，平均餘額較去年同期分別增加6.41%及8.15%，持續優化存放款結構、提升收益性較佳的放款業務比重，並強化存款資金成本的控管，使存放利差自今年以來逐季提升，在量能擴張與利差提升雙重挹注之下，整體利息淨收益成長；手續費淨收益方面，今年因財富管理業務表現亮眼，前三季累積手續費淨收益達54.84億元，年增4.84%。

在數位金融方面，台企銀積極落實數位轉型，表現榮獲國內外肯定，國際知名財經媒體《Global Finance全球金融》榮獲「全球最佳資訊安全與詐欺管理」等獎項肯定；並在國家品牌玉山獎中也勇奪2座「全國首獎」、累計共獲得21項大獎，展現資訊安全、智慧防詐、數位服務等領域創新成果。

展望未來，乙增祥指出，台企銀將持續深耕放款業務及多元布局，強化個人金融業務及海外業務的發展，以擴大收益來源；同時持續精進內部風險管理機制，確保在經濟環境的變動下，仍然維持經營韌性及獲利成長動能，並深化永續治理，落實轉型金融、人才培育與資安防護，強化長期競爭力，朝向穩健成長與永續共榮願景邁進。