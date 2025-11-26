快訊

可寧衛大漲8％突破25元參考價 成交量顯著放大

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
可寧衛公司。截自官網
可寧衛公司。截自官網

廢棄物處理大廠可寧衛*（8422）26日股價強勢收紅，終場大漲1.85元或8.04%，以24.85元作收，最高觸及漲停價25.3元，成功在盤中站回股票分割後的參考價25元，終場成交量放大至51,783張，相較分割前日均量約一千餘張，市場買氣顯著回籠。

可寧衛新股自17日上市買賣以來，股價經歷劇烈震盪，最低下探至20.6元。不過，在買盤推升下，可寧衛近一周累計漲幅達11.7%，表現優於同期上漲2.4%的大盤。

可寧衛前三季營運數據表現亮眼，根據CRIF中華徵信所最新統計，可寧衛以營業利益率42.04%的成績，獲選為台股上市公司前三季營益率第八強企業。法人指出，此一獲利能力上的優勢，為其股價表現帶來有力支撐。

可寧衛表示，此次股票面額變更是為降低股價門檻，以提升投資人參與度並擴大股東基礎。在公司核心業務穩健，加上漁電共生與SRF發電等新事業布局下，法人持續看好其2026年營收與獲利有望持續成長。

可寧衛 股票分割

