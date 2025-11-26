聽新聞
0:00 / 0:00
可寧衛大漲8％突破25元參考價 成交量顯著放大
廢棄物處理大廠可寧衛*（8422）26日股價強勢收紅，終場大漲1.85元或8.04%，以24.85元作收，最高觸及漲停價25.3元，成功在盤中站回股票分割後的參考價25元，終場成交量放大至51,783張，相較分割前日均量約一千餘張，市場買氣顯著回籠。
可寧衛新股自17日上市買賣以來，股價經歷劇烈震盪，最低下探至20.6元。不過，在買盤推升下，可寧衛近一周累計漲幅達11.7%，表現優於同期上漲2.4%的大盤。
可寧衛前三季營運數據表現亮眼，根據CRIF中華徵信所最新統計，可寧衛以營業利益率42.04%的成績，獲選為台股上市公司前三季營益率第八強企業。法人指出，此一獲利能力上的優勢，為其股價表現帶來有力支撐。
可寧衛表示，此次股票面額變更是為降低股價門檻，以提升投資人參與度並擴大股東基礎。在公司核心業務穩健，加上漁電共生與SRF發電等新事業布局下，法人持續看好其2026年營收與獲利有望持續成長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言