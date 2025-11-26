散裝運價飆兩年高 航運股新興、裕民、慧洋大漲逾5%

近日傳出美、中即將簽署大豆採購合約，航商預期散裝運價有望飆至兩年高點，帶旺散裝航運業者今日盤中氣勢，新興（2605）、裕民（2606）、慧洋-KY（2637）等業者表現均強勁。加上國防部無人機徵商說明會將於明日登場，帶動數檔無人機、軍工概念股起飛，也激勵航運族群26日一片大漲。

散裝航運業者新興（2605）、裕民（2606）盤中漲幅超過8％，四維航（5608）、中航（2612）、慧洋-KY均一度漲逾半根。有無人機、軍艦題材加持的亞航（2630）、漢翔（2634）、龍德造船（6753）、台船（2208）四檔更齊亮燈。

川普、習近平在24日通話中提及中國大陸採購美國大豆議題，美方宣布，近日即將與中國簽署1,200萬噸大豆採購合約，預計大幅推升短期運能需求，航商預期散裝運價一周內再醞釀一波大漲，短線運價有望挑戰兩年高點。主要運送大宗原物料的海岬型船舶運價指數（BCI）25日收3,730點，續漲30點，近一周漲逾11%；散裝航運指數BDI收2,309點，續漲14點。

業內指出，由於運輸穀物的主要船型以為巴拿馬型及輕便極限型，國內業者中，經營此類船舶最多者為裕民及慧洋；

加上短期市場需求造成急單效應，慧洋為國內裝船舶數唯一突破百艘的業者，裕民也有不少的巴拿馬型船舶，船舶數量最多的業者，預計將最先受惠於運價漲勢，兩家前景均受市場看好。

此外，航運業第4季迎來旺季，業內也指出，今年以來油價持續走低、美中貿易張力降溫，都使航運業者本季擁利多。