中國最強連鎖「瑞幸咖啡」12月登台？現場施工照片曝光

廉世彬遭韓籍經紀人長期性騷擾求助身心科 台灣經紀人怒開嗆

經典賽／大谷宣布參戰「災難級消息」 韓媒憂慮：對日本是否該放棄

中鋼喊最壞時間已過！搭無人機挑戰月線 鋼鐵大軍士氣振

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

中鋼（2002）25日於集團法說會釋出正向訊號，指出全球鋼市2025年完成打底、2026年進入「溫和復甦」新局，鋼鐵業最壞的時間已過。公司強調，本輪景氣並非V型急拉，而是步伐穩健的漸進式回升，中鋼將以體質優化與價值鏈升級迎向下一波成長。

利多加持下，鋼鐵大軍士氣提振。中鋼股價開高在18元後、快速站上月線，激勵中鴻（2014）一度勁揚近5%，海光（2038）、允強（2034）、威致（2028）、大成鋼（2027）、燁輝（2023）、新光鋼（2031）等二軍同步走強，拉抬鋼鐵類指逼近季線。

中鋼指出，未來十年AI、資料中心、機器人、電動車與綠能將成為新鋼鐵需求核心，公司已從產能調整、低碳技術到精緻鋼品全線布局，加速從傳統鋼廠轉型為「高技術、高韌性、低碳」的現代化材料供應者。

跨域方面，中鋼與成大合作切入電動達應用，進一步延伸至無人機與機器人市場，目前已開發8款一規多用無人機馬達，並預計2027年起電磁鋼產品將逐步放量供應。公司看準智慧製造崛起，盼以金屬及電磁材料優勢打造新成長曲線。

在精緻鋼品方面成果亮眼。今年前9月銷量60.7萬噸、營收占比17.8%，毛利占比更高達93.6%。其中，「超能效電磁鋼」毛利最高，「高功能結構鋼」則是銷量冠軍，成為重要獲利的核心。

產業面上，Worldsteel預測2026年全球鋼需將升至17.72億噸、年增1.3%。印度、東協、中東受基建與人口紅利帶動，成為最快速成長區塊；美國因降息、製造回流、資料中心建設升溫，將成為2026年的主要推升力量。歐洲則溫和復甦，中國因房市低迷與出口壓力，仍是最大下行風險。

中鋼 鋼鐵

