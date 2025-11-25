慶豐富18億聯貸 敲定

居家生活用品供應商慶豐富（9935）昨（25）日宣布，與五家銀行完成18.25億元、五年期聯合授信案。聯貸案資金將用於償還既有金融債務，充實營運資金；並導入智慧製造與自動化設備，提升生產效率與品質等。

昨日簽約儀式由永豐銀行副總翁竟翔、王道銀行資深副總蕭仲程與慶豐富董事長許閔琁共同簽署。此次聯貸案由永豐銀行與王道銀行共同統籌規劃，在五家金融機構踴躍參與下，順利籌組完成且超額認購。

慶豐富表示，經由財務結構的調整，除提升研發實力，加速材質創新與產品升級；第二，導入智慧製造與自動化設備，提升生產效率與品質；第三，優化海外產能及市場成熟度；第四，以ESG為核心精神，推動節能減碳、永續治理與企業社會責任，打造下一個十年的成長基礎。