統一超（2912）攻逾十億人次的手搖飲消費需求，旗下7-ELEVEN深耕現做茶飲逾十年，依不同商圈條件打造「CITY TEA 現萃茶」與「!+? CAFE RESERVE + TEA 不可思議茶 BAR」茶飲雙品牌，已進駐全台超過3,500個商圈，將帶動今年茶飲業績成長三成。

為搶攻茶金商機，滿足消費者多元生活情境，7-ELEVEN茶飲雙品牌依照不同商圈、客層屬性積極深耕「展店搶先」做法。「CITY TEA現萃茶」採用的「原葉單杯萃茶機」與客製甜度作法提高可複製性，服務據點已突破3,000家，成功將「CITY TEA現萃茶」推升億元級俱樂部，平均帶動單店類別業績成長一成。

而另一品牌「!+? CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR」則以提供完整客製化調整糖度、冰量的服務，首創「茶拿鐵商模」、「多元複合商模」雙商模概念推出超過30款飲品，主打口味多元、客製化，安心美味高品質茶飲，提供超商通路中最多元茶飲選項全新服務，全台據點已突破550家，帶動單店現作飲品業績成長三成，而旗艦店業績較一般店中店高出五倍。