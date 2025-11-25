大洋活化資產 錢景可期

PVC大廠大洋（1321）積極活化土地資產，進度傳佳音；中和土地合建案日前都審會議已通過，2026年有望取得建照；另一筆興隆段土地都審當中。法人看好，土地開發進展，長期將帶來可觀獲利挹注。

大洋近年積極投入舊廠區土地資產活化，目前手中有中和、興隆段兩筆土地資產開發案正在推動，進度受市場矚目。大洋日前表示，中和土地合建案則已通過都審會議，待相關文件修正後，將再辦理送件；興隆段土地，則尚在進行都審流程中。

大洋中和舊廠區土地合建案，實際開發案面積三區總和為9,912坪，已完成市地重劃工程，去年12月已與馥華集團-馥羽建設簽訂合建契約，今年5月向新北市政府提出建照及都審掛件，預計2026年下半年取得建照、2027年第1季公開銷售。

興隆段土地位於台北市文山區興隆路及興順街口，面積共達397.18坪，大洋持分二分之一。

該案已於去年5月與甘霖建設簽訂都更合建契約、今年3月向台北市政府都更掛件，目前正進行都審中，預計2028年公開銷售。