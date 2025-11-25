快訊

AI霸主不保？輝達火速回應：樂見Google成功 但「我們領先一個世代」

毒品男拒檢汽車卡平交道基隆大誤點 台鐵：預計8時恢復正常通車

從梁孟松到羅唯仁 台積電2大將叛逃案竟有這些雷同處

大洋活化資產 錢景可期

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

PVC大廠大洋（1321）積極活化土地資產，進度傳佳音；中和土地合建案日前都審會議已通過，2026年有望取得建照；另一筆興隆段土地都審當中。法人看好，土地開發進展，長期將帶來可觀獲利挹注。

大洋近年積極投入舊廠區土地資產活化，目前手中有中和、興隆段兩筆土地資產開發案正在推動，進度受市場矚目。大洋日前表示，中和土地合建案則已通過都審會議，待相關文件修正後，將再辦理送件；興隆段土地，則尚在進行都審流程中。

大洋中和舊廠區土地合建案，實際開發案面積三區總和為9,912坪，已完成市地重劃工程，去年12月已與馥華集團-馥羽建設簽訂合建契約，今年5月向新北市政府提出建照及都審掛件，預計2026年下半年取得建照、2027年第1季公開銷售。

興隆段土地位於台北市文山區興隆路及興順街口，面積共達397.18坪，大洋持分二分之一。

該案已於去年5月與甘霖建設簽訂都更合建契約、今年3月向台北市政府都更掛件，目前正進行都審中，預計2028年公開銷售。

建案 都更 台北

延伸閱讀

高雄左營都市計畫通盤檢討遭點4大問題 內政部退回專案小組審議

影／中和砂石車右轉撞輾單車婦 恐怖車禍瞬間畫面曝光

判決移轉土地 留意起訴日

日月光斥資42億 買廠擴產

相關新聞

宏泰電線電纜需求強勁

宏泰電工（1612）昨（25）日召開法說會，宏泰表示，電線電纜在台電強韌電網計畫帶動下，需求強勁，尤其是未來345kv超...

慶豐富18億聯貸 敲定

居家生活用品供應商慶豐富（9935）昨（25）日宣布，與五家銀行完成18.25億元、五年期聯合授信案。聯貸案資金將用於償...

大洋活化資產 錢景可期

PVC大廠大洋（1321）積極活化土地資產，進度傳佳音；中和土地合建案日前都審會議已通過，2026年有望取得建照；另一筆...

巨鎧車燈取得美國認證

巨鎧精密-創（2254）近日再度獲得國際市場肯定，正式通過CAPA（Certified Automotive Parts...

統一超衝手搖飲業務

統一超（2912）攻逾十億人次的手搖飲消費需求，旗下7-ELEVEN深耕現做茶飲逾十年，依不同商圈條件打造「CITY T...

中鋼：2026年鋼市溫和復甦

中鋼（2002）昨（25）日舉行集團法說會，中鋼指出，全球鋼市需求2025年完成打底，2026年起將進入溫和復甦的新局面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。