台聚、亞聚：EVA價有壓

台聚集團旗下台聚（1304）、亞聚及台達化昨（25）日召開法人說明會。台聚及亞聚表示，第4季及明年中國大陸將持續有EVA新產能開出，加上需求仍疲弱，價格恐繼續承壓，不過預期今年全年虧損幅度將不會再擴大。

台達化則指出，印度撤銷BIS認證，衝擊主要產品ABS在印度的價格及市占，預期第4季挑戰大，價格要到明年才有望回穩。

台聚、亞聚、台達化昨日召開法人說明會，由台聚總經理吳培基主持。台聚、亞聚表示，展望第4季，主要產品EVA及PE價格走勢均有壓力。EVA部分，今年第4季至明年，中國大陸預計將有184萬噸新產能開出，預期明年台廠有硬仗；加上中國大陸8月一度傳光伏出口退稅將取消，膠膜廠緊急進場搶料，EVA價格反彈，累積庫存尚需消化，韓廠9月又有新產線試車，預計第4季光伏需求不會太好。

至於PE價格，全年度大致持穩，且隨原油、乙烯價格走跌，內銷利差稍有好轉，未來將彈性調整產品配置，以減少損失。

亞聚業務處處長黃克名表示，亞聚未來將投入Lami-EVA產品，該產品除亞聚外，多為韓廠生產，前三季累計銷售28,000公噸，今年預計再創新高。此外，年底跟春節為食品包裝等需求旺季，加上大陸新增產能多針對EVA，塗覆級LDPE較少，且價格高於發泡級EVA，將重新耕耘大陸液包塗覆與超纖應用市場，以分散EVA風險。

台聚業務副總經理吳銘宗表示，台聚10-11月以來接單價格相對不錯，加上乙烯原料走跌，對第4季看法較樂觀，預期全年虧損幅度不會大於去年。

不過，吳銘宗也表示，市場預期中國大陸新增產能，可能反映在12月價格上，並預計明年仍會相對辛苦，將盡力調整產品組合，目前光伏級EVA已縮減至7%，並逐步從中國大陸轉移外銷至東南亞等地區。

台達化表示，印度官方近日撤銷原訂於12月24日開始實施的BIS認證，且一舉涵蓋多達14項化工產品，其中就包含ABS，接下來預期中國大陸產品將湧入印度市場，以每噸低於中國國內50-60美元的售價搶奪市占，第4季可能會比較艱困。