經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

指標製鞋大廠中傑-KY（6965）昨（25）日宣布，與全球顯示器解決方案領導供應商友達光電簽署合作備忘錄（MOU），雙方將攜手推動智慧工廠技術創新，打造鞋業首見的智慧製造體系。

中傑表示，未來將以友達旗下達擎（AUO Display Plus）所開發的CT Copilot解決方案，實現製程自動化、數據驅動決策，為業界樹立智慧製造新標竿。

中傑第3季稅後純益0.56億元、年減84.2%，每股純益0.36元；前三季稅後純益4.47億元、年減65.4%，每股純益2.94元。中傑表示，受外部環境不確定性影響，今年營收面臨挑戰。然而，中傑以積極耕耘更多品牌客戶應對，目前順利推進中，預期明年營運可望回穩，因此持續穩步擴充產能，仍樂觀看待中長期展望。

在產能規劃方面，中傑正擴充中國大陸、越南、印度與印尼四大生產基地產能。今、明兩年推進重點在印尼，東爪哇新廠已於10月底開工，持續依計畫進行中。四大生產基地布局，可更靈活調度產能，有助公司在全球供應鏈重構下掌握先機，持續擴大市占率與製造規模。

對於智慧製造方面，中傑執行長劉佑軒表示，面對全球供應鏈的快速變化及高標準要求，中傑專注提升生產彈性與效率。與友達的深化合作，導入達擎與宇沛永續的解決方案，不僅強化該公司的市場競爭力，更讓中傑成為業界智慧製造與永續發展的領先者。

友達光電總經理暨集團營運長柯富仁則指出，友達推動雙軸轉型策略，持續引領產業數位化與永續發展。此次與中傑的合作，展現跨產業整合的創新力量，攜手打造AI賦能的智慧生產系統與碳管理，共同迎向高效能與淨零永續的未來。

據了解，中傑積極推動數位轉型，率先於寧平廠區導入CT Copilot，運用AI輔助行為判讀與資料整合分析，協助鞋廠即時監控生產細節，提升品質一致性與製程透明度，並大幅簡化管理流程。

此外，中傑亦導入友達子公司宇沛永續的碳管理方案，全面掌握各據點碳成本，確保符合法規與客戶需求，積極邁向永續淨零目標。這次合作不僅是技術的引進，更展現中傑與友達共同實踐「數位化、高效能、永續發展」的決心，攜手成為製造業智能轉型的領航者。

友達

