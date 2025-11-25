中聯資擁題材 展望樂觀

快訊

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

中聯資源（9930）昨（25）日出席中鋼集團法說會，該公司表示，受惠循環經濟動能增強，加上研磨產能擴建啟動，強化業務能量，後市展望樂觀。

中聯資近年財務表現穩健，獲利逐年提升。2025年前三季每股純益（EPS）3.85元。主要財務指標方面，負債比逐年下降至42.5%，權益報酬率則保持在中高水準，顯示財務結構穩健、獲利品質良好。

中聯資指出，政府打房國內建造執照與開工面積皆呈現負成長，反映房市受央行信用管制、碳費、等因素影響降溫。但科技廠房擴建與政府公共工程預算成長、2026年將增加5.6%，成為混凝土與爐石粉的主要需求來源。

另一方面，因燃煤轉燃氣導致飛灰供應減少，混凝土廠必須以爐石粉替代，使爐石粉需求持續成長，中聯因此持續提升國內產能，以確保供應穩定。

展望未來，因應政府淨零政策與市場對低碳建材需求攀升，中聯資已啟動南部與中部研磨廠擴建，兩案完成後，可提升產能調度靈活性、滿足混凝土市場替代飛灰的需求，同時協助客戶降低碳排，強化領導地位。

